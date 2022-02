Actualmente, es costumbre asociar a los niños con el color azul y a las niñas con el color rosa. Se trata de una costumbre que normalmente se cumple en los bebés y niños pequeños. No obstante, esta distinción, que por años se ha asumido como algo común, no es más es una convención relativamente nueva. De hecho, no siempre han ido los niños de azul y las niñas de rosa.

Vestir a los niños de azul y las niñas de rosa es una moda reciente

Hasta el siglo XX, tanto los niños como las niñas usaban de forma indistinta el azul, el rosa y el resto de los colores. Sin embargo, el rosa solía ser más un color más de niños que de niñas. De hecho, antes de la Primera Guerra Mundial la norma era que los niños fueran de rosa y las niñas de azul.

Antes de que vestir a los niños de azul y las niñas de rosa fuera la tendencia, se recomendaba el color rosa para los niños, por tratarse de un color fuerte y decidido, y el color azul para las niñas porque era más delicado y suave.

Cabe destacar que para aquel entonces el rosa se asociaba al rojo, el cual es sinónimo de sangre, fuerza, pasión y vigor, por ende, se optó el rosa para los bebés varones. Sobre todo, porque era una tonalidad menos agresiva derivada de este color. Por su parte, el azul se relacionaba con la pureza, la delicadeza, lo etéreo y lo virginal, por eso solía ser el preferido para las niñas.

¿Y cuándo cambiaron las cosas?

Con el paso del tiempo, la costumbre fue cambiando y el rosa se convirtió en el color referente de lo femenino y el azul de lo masculino. Pero no se trató de un cambio radical, sino de una tendencia de moda que impusieron muchos fabricantes y vendedores de ropa para niños con el propósito de aumentar las ventas.

Durante la Primera Guerra Mundial, los soldados de la marina comenzaron a usar chaquetas azul marino, pesa a no ser el color habitual de sus informes. Fue desde este entonces que se comienza a vestir a los niños ocasionalmente con tonos azules. De hecho, los tonos pasteles en la ropa de los niños apenas comenzaban a popularizarse en Estados Unidos y Europa después de la Primera Guerra Mundial.

Sorprendentemente, no fue sino hasta la década de los 70 y 80 que se generalizó y se impuso el uso del color rosa para niñas y el uso del color azul para los niños. Por esta razón, la costumbre de vestir a los niños de azul y las niñas de rosa se trata de algo relativamente nuevo que depende, principalmente, del mercado y la publicidad.

La relación entre los colores rosa y azul y el género femenino y masculino ha calado mucho en la sociedad actual. Sin embargo, se trata de una moda que puede cambiar en cualquier momento. ¿Qué opinas sobre la distinción de colores y ropa? ¿Conocías el origen de esta costumbre?