A lo largo de la historia, han tenido lugar todo tipo de acontecimientos que se originan en circunstancias múltiples y, a su vez, complejas, que no son fáciles de interpretar, incluso para los más expertos y conocedores de la materia. Muchas veces, la desinformación y falta de claridad en los hechos da pie a que ciertas personas piensen y especulen con la realidad, formulando teorías conspirativas. ¿En qué consiste una conspiración y cómo afecta a la historia?

Las teorías conspirativas tienen éxito entre la gente, porque casi siempre se refieren a engaños o a la tergiversación de un acontecimiento que han querido ocultar al mundo por oscuros intereses. Además, están basadas en una explicación sencilla y, muchas veces, lógica que puede confundirse fácilmente con la verdad. Estas que vamos a ir analizando a continuación son las conspiraciones más impactantes de la historia.

Las 5 conspiraciones más impactantes de la historia

El atentado de las Torres Gemelas

El atentado terrorista ocurrido 11 de septiembre de 2001 en el World Trade Center, en Nueva York, es una de las conspiraciones más populares de la historia reciente. A pesar de que existen muchas evidencias sobre los autores y lo ocurrido en el momento del derrumbe, los más escépticos han formulado diversas teorías. Entre ellas, que las torres fueron derrumbadas con cargas explosivas desde sus bases por el mismo Gobierno de los Estados Unidos, que necesitaba una excusa para iniciar una guerra en Oriente Próximo.

Otros sospechan que el supuesto avión sobre el Pentágono es un montaje y que George Bush se enteró del ataque, pero no lo evitó para poder invadir Irak.

La llegada del hombre a la Luna fue un montaje

La creencia de que la llegada a la luna fue un montaje ha ganado muchos adeptos, incluyendo a personajes públicos de relevancia. A pesar del aterrizaje exitoso del módulo lunar de la nave Apolo 11, en julio de 1969, y de las imágenes de los astronautas, Neil Armstrong y Buzz Aldrin en la luna que fueron emitidas por televisión, muchos sostienen que se trató de montaje digno de Hollywood.

La teoría conspirativa más popular al respecto es que todo se produjo en un estudio de cine. Otros sostienen que, aunque los astronautas sí fueron a la luna, la grabación emitida fue falsa para ocultar un supuesto encuentro con extraterrestres.

Hitler sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial y huyó a Sudamérica

Cuando el Ejército Rojo se dirigía hacia Berlín, Adolf Hitler se encierra junto a su esposa y sus seguidores más fieles en el interior de su búnker. El 30 abril de 1945, tras tomar una cápsula de cianuro, Hitler se dispara un tiro en la cabeza y acto seguido, Eva Braun también ingiere una dosis de cianuro para poner fin a su vida. Los cuerpos fueron incinerados para que sus cadáveres no fueran profanados por los soviéticos.

No obstante, surgieron rumores sobre que Adolf Hitler no murió, sino que huyó al extranjero. Según las diversas especulaciones, Hitler escapó en un avión a España y se instaló en un campo de patatas de Galicia.

Otra teoría apunta a que Hitler había huido al sur del continente americano junto a su fiel colaborador, el criminal nazi Josef Mengele, quien se hallaba oculto en Sudamérica. Dicha teoría se formó después de que saliera a luz un informe de la CIA, en octubre del 2020, donde aparecía una imagen de dos hombres, uno de los cuales lucía el característico bigote del führer. En la misma se leía una frase: «Adolf Schrittelmayor, Tunga, Colombia, América del Sur, 1954». Si bien esta teoría ha sido desmentida por los expertos, aún hay quienes creen en esta posibilidad.

Jesús se casó con María Magdalena y tuvo hijos con ella

Una de las teorías conspirativas más impactantes de la historia de la vida de Jesús es la asegura que Jesús se habría casado con María Magdalena e incluso habrían tenido hijos. La misma surgió en el 2003, tras el éxito editorial de la novela El código Da Vinci, del escritor británico Dan Brown y otros textos similares. Desde luego, esta teoría ha sido rechazada por la Iglesia católica, pero lo que sí no se puede negar es que siguen existiendo muchos vacíos y misterios acerca de la vida del Jesús histórico.

El enigma tras el asesinato del presidente Kennedy

Las circunstancias en las que murió JFK ha suscitado todo tipo de teorías y especulaciones. Uno de los principales personajes en dar cabida a este tipo de teorías es Roger Stone, asesor del expresidente Nixon, quien acusa del asesinato del presidente a su vicepresidente y sucesor, Lyndon B. Johnson, en su libro “The Man Who Killed Kennedy: The Case Against LBJ”.

Los especuladores sugieren que fue la propia CIA el responsable detrás de la «bala imposible», basándose en supuestos informes secretos, documentales, películas. Otras teorías apuntan a que hubo varias personas implicadas, además de Lee Harvey Oswald, autor material del magnicidio, incluyendo el dictador Fidel Castro.

