Cuando se habla de países musulmanes, siempre se suele pensar en los situados en zonas del norte de África como Egipto, Marruecos o Argelia, pero lo cierto es que Asia-Pacífico acumula el 60% de la población musulman, con Indonesia siendo el país con más musulmanes del mundo. Y a la vez, este país cuenta con una isla en la que se forman numerosos sacerdotes católicos que después trabajan en otros continentes.

Estamos hablando de Flores, una isla de unos dos millones de habitantes donde el catolicismo es la religión mayoritaria. Sus seminarios reciben a jóvenes que quieren dedicarse a la vida religiosa y algunos de ellos terminan ejerciendo su labor en Europa, donde la falta de vocación lleva años preocupando a la Iglesia. Esta situación resulta especialmente llamativa porque fueron precisamente los misioneros europeos quienes introdujeron el catolicismo en la isla hace varios siglos. Y para analizar este fenómeno The Economist ha realizado un reportaje sobre Flores y el Seminario Mayor de San Pablo, uno de sus principales centros de formación religiosa, en el que explica la historia de la isla, la importancia de la educación católica y las dificultades económicas de muchas familias ayudan a explicar por qué tantos jóvenes siguen interesados en ingresar en estas instituciones.

¿Cómo llegó un país musulmán a ser uno de los principales exportadores de sacerdotes católicos?

La presencia del catolicismo en Flores comenzó en el siglo XVI, cuando los portugueses llegaron a la isla y establecieron las primeras misiones. Durante los siglos posteriores, distintas congregaciones religiosas construyeron iglesias, escuelas y seminarios que contribuyeron a extender la religión entre sus habitantes. Actualmente, cerca del 85% de la población es católica y existen unas 2.700 iglesias, según los datos recogidos por The Economist.

La isla también cuenta con una comunidad musulmana que representa algo más del 10% de sus habitantes. Su presencia se remonta, en parte, a los comerciantes que llegaron durante el siglo XV. Ambas religiones llevan generaciones conviviendo y existen familias cuyos miembros practican distintas creencias. El reportaje recoge el caso de un estudiante que ayunaba durante el Ramadán con su padre musulmán y asistía a misa con su madre católica. Esta convivencia también se relaciona con la Pancasila, los principios fundamentales del Estado indonesio, que reconocen la diversidad religiosa del país.

La importancia que adquirió el catolicismo en Flores no se limitó a las iglesias. Las congregaciones religiosas también desarrollaron una extensa red de centros educativos que todavía conserva una buena reputación entre la población y que son de hecho, las instituciones que han tenido un papel importante en la formación de varias generaciones de jóvenes y siguen siendo una alternativa para familias que buscan una educación de calidad.

Cómo se forman los sacerdotes católicos en Indonesia

Uno de los centros más destacados es el Seminario Mayor de San Pablo, situado en Ledalero. Los estudiantes necesitan aproximadamente ocho años para completar su preparación antes de recibir la ordenación sacerdotal. Durante los primeros cursos dedican buena parte de su tiempo a estudiar filosofía y posteriormente continúan con teología y periodos de trabajo pastoral. También reciben formación en idiomas como inglés, alemán, latín y árabe. Las cifras reflejan la importancia que mantiene la formación religiosa en Indonesia. En 2024, el país contaba con alrededor de 4.150 seminaristas, mientras que Irlanda tenía únicamente 104. El papa Francisco ya había mencionado en 2022 indonesia como ejemplo de la cantidad de jóvenes interesados en convertirse en sacerdotes. En 2024 también advirtió de que las vocaciones estaban prácticamente desapareciendo en algunos países.

Sin embargo, no todos los alumnos que ingresan en estos centros terminan dedicándose al sacerdocio. Flores presenta importantes dificultades económicas y las instituciones religiosas ofrecen oportunidades educativas que muchas familias consideran valiosas. La posibilidad de estudiar idiomas y recibir una formación académica completa atrae también a jóvenes que todavía no han decidido su futuro. Algunos abandonan durante los años de preparación, especialmente cuando deben plantearse las exigencias de la vida sacerdotal, incluido el celibato.

Por qué Indonesia envía sacerdotes a Europa y otros continentes

Durante siglos, Europa fue el origen de numerosos misioneros que viajaron a Asia, África y América para extender el catolicismo. Actualmente, parte de ese movimiento se produce en sentido contrario. Los sacerdotes formados en lugares como Flores se trasladan a otros países para atender comunidades católicas que necesitan religiosos. Este fenómeno se conoce como «misiones inversas» y está relacionado con el descenso de vocaciones en numerosos países europeos.

Según los datos citados por The Economist, el número de católicos en el mundo supera los 1.400 millones, más del doble que en 1970. Sin embargo, la cantidad de sacerdotes se mantiene alrededor de los 400.000. En Europa y América del Norte, la secularización y los escándalos de abusos sexuales dentro de la Iglesia han contribuido a reducir el interés por el sacerdocio. En cambio, Asia y África concentran actualmente más del 60% de los seminaristas católicos del mundo. Los responsables del seminario de Ledalero reconocen sin embargo que esta situación podría cambiar en el futuro ya que las nuevas posibilidades de estudiar y trabajar fuera de las instituciones religiosas están ampliando las opciones de los jóvenes de Flores. Y aunque por ahora la isla mantiene una importante actividad de formación sacerdotal, sus responsables consideran posible que termine experimentando el mismo descenso de vocaciones que ya se ha producido en otras regiones.