Estados Unidos (EE.UU.) está repleta de homenajes a España, y uno de los más curiosos está en el número 105 de la plaza de Armas de San Antonio, en Texas. Allí hay que mirar por encima de las puertas de madera para leer cuatro palabras en castellano: «año 1749 se acabó».

Las tallaron en la piedra central del arco, junto a un escudo en honor a Fernando VI, cuando Texas aún pertenecía a la Corona española. Eso sí, la madera la labró un artesano de Austin con motivo de la reconstrucción del edificio, en el siglo XX.

Hoy en día todavía se conoce a la casa como el Spanish Governor’s Palace, el Palacio del Gobernador Español. A sus primeros ocupantes les habría extrañado bastante el nombre, ya que en su momento se le conocía como la «Casa del Capitán». Y es que allí vivía el hombre que mandaba el presidio de San Antonio de Béjar. El reconocimiento como palacio llegó mucho después.

El misterio sobre el palacio español que todavía conservan en Texas

Aunque la inscripción parece zanjar la fecha de construcción, deja una pregunta abierta: ¿qué fue exactamente lo que se acabó aquel año? Los arqueólogos que han estudiado la comandancia creen que la fecha también podría corresponder a una reforma.

Posiblemente, la falta de información sea lo que haga de este homenaje a España uno de los más curiosos de Texas, pero la historia de sus propietarios nos da una pista.

En la década de 1730, el capitán José de Urrutia probablemente disponía ya de un despacho de adobe en aquel lado de la plaza. Su hijo Toribio heredó el mando en 1740 y amplió la casa con tres estancias de piedra.

Para añadir más leña al fuego, el escudo también tiene un error. Fernando VI pertenecía a la casa de Borbón, pero los artesanos tallaron las armas de los Austrias.

Por qué a este edifico español de Texas le llaman palacio si al principio no lo era

Antes de que San Antonio se interesara por conservarla, la casa pasó por manos de comerciantes y alojó, entre otros negocios, una pensión, una casa de empeños y una tienda de ropa usada.

Por suerte, a Adina de Zavala le llamó la atención precisamente el escudo de la entrada. Escribió en la prensa local sobre el pasado español del edificio y le dio un nombre que acabaría por imponerse: Palacio del Gobernador Español. Convencer al Ayuntamiento de que merecía la pena comprarlo le llevó trece años.

En 1928 se aprobó la financiación para adquirir la casa y el arquitecto Harvey Smith dirigió su reconstrucción. Abrió como museo municipal el 7 de julio de 1930.

Gracias a ello, hoy en día puedes cruzar las estancias y salir al patio, donde los cantos rojos y blancos del río San Antonio dibujan flores en el pavimento. Además, la inscripción y el escudo de Fernando VI siguen ahí.

Cómo se vivía en casa del comandante de San Antonio en Estados Unidos

En aquel rincón de la Nueva España, el presidio era el puesto militar que protegía las misiones y el territorio circundante. La casa del capitán daba a la plaza por su lado occidental.

Para hacerse una idea del verano que pasaban allí los soldados y sus familias, basta con fijarse en cómo resolvieron el calor dentro de la vivienda: los techos superaban los cuatro metros de altura, los muros rondaban los noventa centímetros de grosor y el suelo de tierra quedaba por debajo del nivel de la plaza.

Con los años, la familia fue añadiendo habitaciones alrededor del patio. Por ejemplo, un inventario de 1804 ya distinguía la sala, el dormitorio, la cocina, dos zaguanes y el cuarto donde se atendían los asuntos de la guarnición.

Aquel año compró la propiedad otro capitán, Ignacio Pérez. Él sí llegaría a gobernar Texas, aunque de forma interina y durante apenas nueve meses, entre 1816 y 1817.