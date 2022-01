Este martes Telecinco emitió el reencuentro seis meses después de ‘La isla de las tentaciones’. Un programa especial en que se pudo ver cómo habían terminado las historias de las parejas tras las hogueras finales. Y como era de esperar, hubo varias sorpresas, siendo la parte de Zoe y Josué la más comentada.

Josué y Zoe fueron los únicos concursantes de la edición en irse juntos. Sin embargo, a pesar de que los dos se gritaron su amor a los cuatro vientos y se marcharon muy unidos y con planes de futuro, parece que las cosas no han ido tan bien entre ellos.

Aunque Zoe se mostró bastante positiva en el reencuentro, Josué, se mostró más dudoso y explicó a Sandra Barneda que su pareja confiaba todavía menos en él que antes de participar en el reality de Telecinco. De esta forma, su relación desde que salieron había estado llena de altibajos.

Josué revela que rompió con Zoe después del reality, pero ahora han vuelto a estar juntos😱💥 #LaIslaDeLasTentaciones12 https://t.co/BQBEAIrhkY — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) January 19, 2022

«Tuvimos que hablar muchas cosas que se quedaron pendientes. Es cierto que al principio bien pero luego no del todo. Creía que después confiaría en mí. Pues todo lo contrario. Ella tiene unos celos compulsivos y tóxicos y me ha montado unos pollos y unas broncas por tonterías, me mira el móvil», recordó Josué durante el programa.

Además, confesó que ambos habían decidido darse un tiempo, pero finalmente decidieron darse una nueva oportunidad y desde entonces, Zoe estaba intentando confiar más en él. «Eres la persona con la que quiero estar, eres mi niña y quiero un futuro contigo», dijo Josué.