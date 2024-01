Zayn Malik da nuevos detalles de su nueva música a través de unas sorprendentes pistas

Zayn Malik viene pisando fuerte este 2024 y ya lo ha comenzado a demostrar. El artista de 31 años se ha mantenido durante los últimos meses muy alejado del foco mediático. A nivel musical, el último proyecto que vio la luz de su cosecha propia fue en el pasado 2021, Nobody is Listening.

Pero, desde entonces, ha mantenido un perfil muy alejado y discreto. A lo largo de este tiempo, el británico se ha dedicado a centrarse en sí mismo y a colaborar con ciertas marcas. Pero, poco se sabía de lo que sucedería en su carrera musical. Hasta ahora.

View this post on Instagram A post shared by Zayn Malik (@zayn)

La Paris Fashion Week 2024 ha tenido lugar durante estos últimos días y, para sorpresa de todos, Zayn Malik no ha dudado en acudir. Un reencuentro con sus fans que desató el furor entre sus queridos seguidores, quienes le hicieron saber lo mucho que le habían extrañado, a él y a su música.

Asimismo, fueron muchas las cosas que sucedieron en muy poco tiempo. Primeramente, mientras el cantante se dirigía al desfile de Kenzo, tuvo un pequeño accidente con un coche. Pues, al parecer, su pie fue aplastado por la rueda de un automóvil y tuvo que salir cojeando del lugar. Eso sí, que no suenen las alarmas, Malik ya ha avisado que su pie está en perfecto estado gracias a su zapato.

View this post on Instagram A post shared by Zayn Malik (@zayn)

Detalles de su nuevo proyecto discográfico

Como no podía ser de otra manera, Zayn Malik se acercó a los fans que se encontraban esperándolo. Un tierno momento donde aprovechó para sacarse fotos con ellos, firmas autógrafos y resolver algunas dudas respecto a su nueva música. De esta manera, una fan aprovechó para preguntarle si tenía nueva música entre manos y cuándo seria posible escucharla.

«Llegará pronto», le confirmó el intérprete de Dusk Till Dawn. Unas declaraciones que emocionaron por completo a los seguidores del ex miembro de One Direction, y no es para menos. El artista convierte en oro todo lo que compone, y este nuevo trabajo no va a ser menos.

ZAYN TALKING TO FANS ABOUT HIS ALBUM : «it’s coming soon. I’m actually going for a rehearsal..» pic.twitter.com/KzmVk45R0u — ZAYN MALIK PROMO (@ZAYNxPROMO) January 21, 2024

Además, y por si fueran pocas las emociones, reveló que se encuentra en medio de varios ensayos. Una pista con la que estaría dejando caer que el cuarto disco de su carrera como solista está más próximo de ver la luz de lo que parece. De momento, se desconoce cuándo será la fecha de estreno del disco. Pero, este 2024 viene cargadito de trabajo para Malik.

Pues, la voz del británico aparecerá en la película musical de animación 10 Lives, que verá la luz este mismo año. Un proyecto muy especial para él, pues también es el productor musical ejecutivo. Un trabajo que contará con la labor de estrellas de la industria interpretativa como Simone Ashley, la protagonista de Bridgerton, y Bill Nighy.