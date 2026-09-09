‘Zapeando’ anuncia el regreso de una colaboradora tras seis años desaparecida

Uno de los programas que se ha mantenido invicto en la parrilla televisiva española ha sido, aparte de First Dates, Zapeando. El popular formato de entretenimiento llegó a La Sexta en el 2013 y lo hizo con pocas expectativas de futuro. Sin embargo, la buena elección de sus contenidos y de sus colaboradores provocó que la audiencia terminase acogiéndolos con los brazos abiertos. Una trayectoria televisiva a la que pocos programas han podido hacerle frente y que nos ha llevado a conocer a numerosos presentadores y tertulianos por el camino.

Lo que comenzó con Frank Blanco como presentador, ha ido cambiando a lo largo de los años. Pues, la audiencia ha visto cómo, ahora, el programa es dirigido por Dani Mateo y, en ocasiones, por Miki Nadal o María Gómez. Sin embargo, con el inicio de esta nueva temporada televisiva, la organización ha comunicado que han vuelto a fichar a uno de sus rostros estrella. Una colaboradora que llegó a ser muy conocida en Atresmedia, especialmente en la década de 2010, y que se fue de Zapeando hace ya seis años. Por lo tanto, teniendo esto en cuenta, no es de extrañar que la noticia de su regreso no esté dejando indiferente a nadie.

‘Zapeando’ anuncia el regreso de Anna Simon

«El jueves será el día del regreso más esperado», comenzó anunciando Dani Mateo en el último programa de Zapeando. «Vuelve a Zapeando alguien que nos conoce muy bien, por eso nos sorprende mucho que haya decidido volver», bromeó. «Seis años de vacaciones, más que yo», agregó. Fue entonces cuando reveló que el fichaje de la temporada era Anna Simon.

«Anna Simon, aquí te esperamos el jueves», dejó claro el presentador. Y es que, como los seguidores del formato de La Sexta recordarán, la colaboradora comenzó en el programa con una presencia semanal, en el 2014. Sin embargo, lo que comenzó con una sección acabó por asentarse de manera diaria. Por ello, y viendo lo mucho que simpatizaba el público con ella, la ficharon como colaboradora oficial en el 2015.

¿Qué ha sido de Anna Simon tras dejar ‘Zapeando’?

A nivel personal, es importante señalar que Anna Simon ha sido madre. En el 2022, la catalana y su pareja dieron la bienvenida al mundo a una niña que llamaron Aina. Una pequeña que se ha convertido en el principal motor de su vida. Por otro lado, en lo profesional, no ha tenido mucha presencia televisiva. Pero, en ocasiones, ha reaparecido en varios formatos.

La audiencia ha podido verla en 3cat, donde en 2024 presentó El Tros, un reality rural. Lejos de quedar aquí, fue invitada a Martínez y Hermanos, en Cuatro, y ejerció como copresentadora de Emparejados, en Antena 3. Ahora, después de seis años de proyectos temporales, parece ser que retoma con más presencia su labor en televisión.