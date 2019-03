Ylenia Padilla es imitada por Joaquín, futbolista del Betis, y se vuelve viral

Joaquín decide imitar a Ylenia Padilla y se vuelve viral

El jugador centrocampista del equipo de fútbol del Real Betis Balompié, Joaquín, es conocido por todo el territorio nacional por su habilidad para contar chistes y anécdotas, o bailar en los vestuarios. Con su manera de contar historias es prácticamente imposible no arrancar a reír. ¡Es muy gracioso! Por eso siempre es un éxito cuando acude a programas de televisión para realizar alguna entrevista o en cualquier rueda de prensa deportiva ante los medios de comunicación.

En esta ocasión, el futbolista Joaquín, que no tiene vergüenza ni se corta un pelo ante las cámaras, ha querido demostrar sus dotes de la imitación ante sus seguidores de Instagram. La estrella deportiva colgó varios ‘stories’ en Instagram parodiando las frases o muletillas míticas de Ylenia Padilla, ex concursante de ‘Gandía Shore’ y recientemente expulsada del reality show ‘GH Dúo’.

Los vídeos colgados por Joaquín hace apenas unos días y grabados por su mujer Susan Sabol que animaba a su marido entre risas diciéndole “a ver, hazme el tiki-tiki (…) hazme el miau-miau (…) a ver, ahora hazme el completo”, muestran al futbolista recreando el típico movimiento de hombros de Ylenia Padilla mientras dice su mítica frase ‘Tiki-Tiki’, mostrando acto seguido también su expresión o ronroneo ‘miau-miau’.

Estos instastories han conseguido que Joaquín sea el centro de atención estos días al haberse compartido el video por Twitter llegando a millones de visualizaciones y es que los usuarios no paran de aplaudir y alabar la gracia propia que tiene Joaquín. Tanto, que no paran de compartir los vídeos donde se muestra al futbolista imitando a la de Benidorm, y es que es un gran admirador de Ylenia Padilla, la cual no ha reaccionado aún a estos divertidos vídeos que se han vuelto virales y que muestran el arte del sevillano, como le han dicho tal cantidad de veces.

Oju que gracioso es y que arte tiene🤣🤣🤣🤣 — Mª Jose R (@mjose_lo1) 9 de marzo de 2019

Ylenia creando tendencia 😂😊😊 tiki tiki miau miau — Maribel Riascos tati (@riascos_maribel) 9 de marzo de 2019