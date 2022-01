Years & Years han dado la bienvenida al 2022 por todo lo alto y lo han hecho de la mano de su ansiado tercer proyecto discográfico. Cogiendo el relevo de ‘Palo Santo’, el cual vio la luz el pasado 2018, la banda ha culminado finalmente su sequía musical con ‘Night Call’.

Un nuevo álbum de estudio que ha sido compuesto en un periodo de seis meses y que ha sido presentado tras el éxito arrollador que Olly Alexander, el vocalista de la agrupación, cosechó con su intervención en la ficción ‘It’s a sin’ de HBO Max. Un proyecto que ha sido recibido con los brazos abiertos por los fans de la banda, quienes han demostrado una vez más las ganas que habían de escuchar nuevos temas de Years & Years.

🧜🏻‍♂️ 🌖 NIGHT CALL – OUT NOW 🌊🌓

blue waves ∿ red earth ҈ purple sea ~~

now it’s your night, your call! thank you for listening x https://t.co/xM7f4F1H0Y pic.twitter.com/AlX5NYBha8

— Years & Years (@yearsandyears) January 21, 2022