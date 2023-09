Ya hay fecha para el esperado regreso del ‘Un, dos, tres’ con TheGrefg

El 2023 ha sido el año del regreso de formatos históricos a la televisión. Tras la vuelta de El Grand Prix, convertido en el gran éxito televisivo del verano, y de Operación Triunfo o Gran Hermano Vip, ahora llega el turno del Un, Dos, Tres, más de dos décadas después de su última emisión.

El histórico concurso de Ibáñez Serrador se prepara para su regreso. Un regreso que se hará realidad después de su última emisión en 2004 y de haber sido uno de los concursos más exitosos de la historia de la televisión de nuestro país entre la década de los 70 y los 80. No obstante, este regreso tan esperado llega con una gran novedad, pues no se emitirá en televisión, sino a través de Twitch

TheGrefg será el encargado de ponerse al frente del regreso del Un, Dos, Tres. El carismático streamer, uno de los más reconocidos tanto en España como en Latinoamérica, se convertirá en el maestro de ceremonias del concurso. Además, lo conducirá en Twitch, una plataforma que conoce a la perfección.

Presentación oficial del #UnDosTres en @FesTVal. ¡Qué bien lo pasamos!🎉 El creador @alexibaneznauta y el presentador @TheGrefg desvelaron novedades del programa y lo hicieron muy bien acompañados. ¿Quieres saber más? Pronto contaremos novedades😏 Estreno el 19 de octubre⏳ pic.twitter.com/iUlqruIIuE — Un, dos, tres… (@esundostres) September 9, 2023

Tras la gran expectación generada en torno al programa después de su presentación a principios de septiembre en Vitoria, a través de sus redes sociales se ha anunciado que comenzará a emitirse a partir del próximo 19 de octubre. Y como no podía ser de otra forma, se emitirá a través del canal de Twitch de TheGrefg, debido a la gran audiencia que posee el streamer.

Durante la presentación del concurso en el FesTVal, TheGrefg señaló que: «Va a merecer mucho la pena. Tengo 26 años y no había visto el Un, dos, tres en mi vida, pero mis padres me ayudaron a entender la oportunidad que suponía lo que se me estaba ofreciendo. Es un programa con mucha historia y voy a poner todo mi empeño y pasión».

El regreso del Un, Dos, Tres tendrá una estructura que será fiel a la del formato original y además, contará con la participación de Alejandro Ibáñez, el hijo de Chicho Ibáñez Serrador. Como no podía ser de otra forma la calabaza Ruperta volverá como icono del programa, y para adentrarse en las nuevas generaciones, entre los participantes habrá algunos streamers.