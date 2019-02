‘LA VOZ’ cierra su tercera ronda de asaltos con un robo y cinco eliminaciones

Los equipos de Luis Fonsi y Antonio Orozco se baten en duelo en Los Asaltos

La noche del lunes, ‘La Voz’ se convirtió en líder absoluto con un total de 2.846.000 espectadores y un 20,3% de cuota de pantalla. Siguiendo con la segunda fase del programa, la tercera ronda de Asaltos, esta vez protagonizada por los equipos de Luis Fonsi y Antonio Orozco, se cerró con cinco expulsados y un robo por parte del equipo de Pablo López.

Tras la prueba y tras debatir Luis Fonsi y Antonio Orozco con sus asesores Karol G y David Bustamante, a varios concursantes se les terminó su trayectoria en esta edición de ‘La Voz’. Sergio, Lorena y Mar, miembros del equipo de Orozco, fueron los primeros elegidos para abandonar el programa al decantarse el coach y su asesora por las voces de Lia Kali y de Javi. En esta ocasión, los concursantes eliminados no tuvieron la suerte de que ninguno de los otros coaches se decantase a “robarles”. Aun así, abandonaron el programa felices por la experiencia vivida, como explicó Sergio “La Voz es más que un sueño, no me imaginaba llegar hasta aquí”. Por su parte, Mar confesó durante su despedida que tenía la esperanza de la que la robasen pero a pesar del disgusto por tener que despedirse el programa, se mostró optimista en cuanto a su futuro como cantante.

Los descartados por Luis Fonsi, fueron Law y el ‘Trio Gabana’, único trio de la nueva edición del programa. ‘La Voz’ ha sido mejor de lo que esperábamos, totalmente. Yo no quería venir, ellas me convencieron y les estoy muy agradecida”, explicó una de las integrantes del ‘Trio Gabana’ visiblemente emocionada. Hubo otro eliminado en el equipo del puertorriqueño, Tomas Basso, pero en esta ocasión, el concursante tuvo suerte y fue “robado” por Pablo López y su asesora Miriam Rodriguez, continuando así su paso por el programa.

Y que mejor forma de despedirse de ‘La Voz’ hasta la semana que viene que cerrando el programa con los coaches y sus asesores cantando juntos.