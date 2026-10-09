‘¡De Viernes!’ anuncia sus invitados para hoy, viernes 9 de octubre

¡De Viernes! vuelve esta noche a Telecinco y lo hace con la mirada puesta, una vez más, en la polémica que rodea a Belén Esteban. El programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta ha encontrado en la histórica colaboradora de Telecinco uno de sus grandes reclamos de la temporada. Su entrevista fuera del plató arrasó en audiencias, con un 18,7% de cuota de pantalla, y la semana pasada regresó en directo para responder a las críticas y verse las caras con Beatriz Trapote. Ahora, el formato quiere seguir tirando del hilo con invitados muy relacionados con ella y con todos los frentes que tiene abiertos. Entre ellos, su enfrentamiento con Juls Janeiro, a quien se refirió de forma indirecta como «nepo baby» en redes sociales y su distanciamiento de la familia Mohedano. Beatriz Trapote y Amador Mohedano serán los grandes protagonistas de esta noche que dará mucho que hablar.

La semana pasada, Beatriz Trapote abandonó el plató molesta por el poco espacio que tuvo durante la visita de Belén Esteban. Ahora, la mujer de Víctor Janeiro vuelve dispuesta a tener su «revancha», tal y como ha adelantado el propio programa en su promoción. Trapote se sentará en el plató para responder a todo lo ocurrido en las últimas semanas; una polémica en la que la familia Janeiro ha estado en el centro de todas las miradas y de todos los debates televisivos. La invitada de ¡De Viernes! hablará de su relación con María José Campanario y con Juls Janeiro, hija de la propia Campanario y de Jesulín de Ubrique y protagonista de buena parte del enfrentamiento con Belén. Además, contará cuándo fue la última vez que habló con la mujer del torero, un detalle que muchos espectadores esperan conocer después de todo lo que se ha dicho estos días.

Amador Mohedano y el debate de ‘Supervivientes All Stars’

Otro de los invitados será Amador Mohedano, hermano de Rocío Jurado, que hablará de las palabras de Rosa Benito en el Puente de las Emociones de Supervivientes All Stars y de la ruptura de la amistad entre Belén Esteban y su familia.

Además, su hija Chayo Mohedano formará parte del debate sobre el reality junto a Isa Pantoja, Beatriz Trapote, Carlos Corbacho, Laura Cuevas y Yulen Pereira, en el que se verán imágenes inéditas.

¡De Viernes! se emite esta noche a partir de las 23:00 horas (22:00 horas en Canarias) en Telecinco, justo después de First Dates.