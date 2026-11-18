Un proyecto piloto instalado en la desembocadura del río Maipo, en Chile, ha retirado más de 400 kilos de residuos en ocho meses de funcionamiento. La iniciativa se llama Barrera Azul y frena la basura que flota en el estero El Sauce, en Llolleo, antes de que la corriente la arrastre hasta el mar.

Según la Fundación Ojos de Mar, la barrera es un proyecto de Parley for the Oceans junto a esta organización local y supone la primera experiencia piloto de este tipo en el país. Además de capturar los desechos, el equipo los separa y los estudia para conocer su efecto en las especies del estero.

¿Cómo funciona la barrera que frena la basura del río Maipo en Chile?

La Barrera Azul se ubica en el estero El Sauce, junto a la desembocadura del río Maipo, y retiene los residuos flotantes que arrastra el agua. Gracias a esa estructura, el equipo logró «retirar más de 400 kilos de desechos antes de que llegaran al océano», una cifra que alcanzó en ocho meses.

Tras la captura, el equipo segrega los residuos recogidos. Ese trabajo permite «estudiar su comportamiento, materialidad e impacto» en las especies del estero, uno de los objetivos del piloto, además de evitar que la basura alcance el océano.

El lugar de instalación determina el diseño. «Cada barrera debe adaptarse a las condiciones específicas de cada río», explica la organización, que menciona el flujo, la distancia, la profundidad y las corrientes entre los factores a considerar. En una desembocadura como la del Maipo, el seguimiento constante de las mareas es uno de los mayores desafíos técnicos.

Los ríos son una vía de entrada importante de plástico al océano. Un grupo de investigadores publicó en 2021 en la revista Science Advances un estudio, recogido por la Universidad Tecnológica de Delft, que atribuye a más de 1000 ríos el 80 % de esas emisiones. Según sus cálculos, suman entre 0,8 y 2,7 millones de toneladas al año.

El año de monitoreo previo a la barrera de residuos en Chile

El piloto llegó «tras un año de intenso trabajo de monitoreo, captura y segregación de residuos flotantes» en la zona. Para levantar la Barrera Azul, el equipo local hizo «estudios sobre resistencia de materiales» y una «evaluación de proveedores locales», con el apoyo de especialistas en estructuras.

Lily Plaza lideró el diseño y la implementación de la barrera. La Fundación Ojos de Mar también reconoce a Carlos Fuentes como operador de la estructura y a Rodrigo Navarrete como responsable del prototipo de la Barrera Azul.

Asimismo, el equipo «intercambió experiencias y conocimientos con iniciativas desarrolladas en Costa Rica, Sri Lanka y Sudáfrica». Ese contacto con proyectos internacionales sirvió para fortalecer «el diseño y funcionamiento de esta primera experiencia piloto en Chile», de acuerdo con la organización, que contó con el impulso inicial de Parley for the Oceans.

La biodiversidad de la desembocadura del río Maipo en Chile

La fundación vincula la barrera con la protección de «la biodiversidad de la desembocadura del Río Maipo» y de los ecosistemas ribereños. Para la organización, el proyecto marca «una nueva era para la protección del estero», ante «la urgente necesidad de implementar soluciones concretas para frenar la contaminación».

En el sector aledaño a la desembocadura, el Ministerio del Medio Ambiente declaró en 2020 el santuario de la naturaleza Humedal Río Maipo, de unas 60,3 hectáreas. Según el decreto publicado en el Diario Oficial, allí se han registrado 181 especies de aves, alrededor del 35 % de la avifauna de Chile, y cada año llegan miles de aves migratorias del hemisferio norte.

Además de la Barrera Azul, la Fundación Ojos de Mar lleva a cabo jornadas de limpieza en las playas cercanas y en el propio estero El Sauce, en Llolleo.