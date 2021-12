La reciente pérdida de Verónica Forqué ha conmocionado a mucha gente, entre ellos su amigo Víctor Sandoval.

Tras su paso por el reality de ‘MasterChef’, donde antes de abadonar realizó unas declaraciones preocupantes: «Estoy regular jefe. Yo no soy de tirar la toalla, pero esta vez hay que ser humilde y decir «no puedo más»».

Esto ha dejado más abierto un tema de vital importancia a tratar en nuestra sociedad, como es la salud mental.

El pasado sábado, este tema fue el principal motivo de debate en ‘Sálvame Deluxe’, una noche donde Jorge Javier se interesaba por conocer el estado actual de su colaborador: “Vosotros os pensáis que estoy agusto cuando lo que estoy es amargado. Yo no es que me sienta solo, es que estoy solo y lo sé, pero lo llevo fenomenal” reconocía en plató.

Víctor Sandoval quiso aprovechar la situación para aclarar su situación, además de lanzar un órdago a su compañera Lydia Lozano: “Lo no quiero es gente que cuando está contigo en un plató de televisión se lleva fenomenal contigo pero que cuando se apagan los focos ni te llama para ver cómo está, ¿a que sí, Lydia?”.

Víctor ha aprovechado para lanzarle un dardo envenenado a una de sus compañeras de plató 💥 #crisoriacoach https://t.co/G40lSKeIjk — Deluxe (@DeluxeSabado) December 19, 2021

La colaboradora al recibir estas duras declaraciones de su compañero, a pesar de estar en shock, no dudo un instante en contestarles: “Eso no es cierto, yo cómo puedo saber que te encuentras mal, tampoco me llamas tú a mí, si a mí me llama un amigo porque me necesita yo siempre estoy ahí” replicaba la colaboradora.

Ha sido entonces cuando el colaborador, ha querido agradecer en directo la actitud que tuvo María Patiño con él: “No todo el mundo es como Lydia y tantos otros de este programa, María Patiño el año pasado vino hasta mi casa en Navidad, me sacó de la cama y me obligó a irme con ella a su casa” recordaba con cariño.

Por segunda vez, Víctor Sandoval quiso hacer hincapié en el acto de su amiga, haciendo referencia a Lydia y otros colaboradores que no se preocuparon por él: “Eso es una amiga, yo no llamo para pedir ayuda porque no quiero que piensen que soy un pesado” concluyó el colaborador.