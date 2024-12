No es ningún secreto que La Revuelta se ha convertido, inevitablemente, en uno de los programas de televisión que más éxito está cosechando en La 1 de Televisión Española desde hace meses. Tanto David Broncano como el resto de su equipo, en el que se encuentran Ricardo Castella, Grison y Sergio Bezos, ofrecen su mejor versión en todas y cada una de las entregas que se emiten de lunes a jueves en la cadena de televisión principal de RTVE. Sin duda uno de los que más sorprende, programa tras programa, es Grison. No solamente por su gran habilidad con el beatbox, sino también con el gran ingenio que demuestra con cada ingenioso comentario que hace en directo. Inevitablemente, al ser uno de los protagonistas de La Revuelta cada noche, muchos son los espectadores que se preguntan no solamente de dónde viene su mote sino también, y sobre todo, cuál es su nombre real.

Hace aproximadamente un par de años, Grison fue invitado junto a Rubén Cortada y Silvia Abril al programa Martínez y Hermanos, presentado por Dani Martínez, cuando todavía se emitía en Movistar Plus+. Fue entonces cuando el colaborador de por aquel entonces La Resistencia –ahora llamada La Revuelta- dio a conocer uno de los grandes misterios. ¿En qué consiste, exactamente? En el verdadero origen de su curioso mote. Entre otras tantas cuestiones, reconoció que ese nombre tiene una estrecha relación con Gil Grissom, el conocido investigador de la serie CSI que interpretaba William Petersen. Es más, desveló que por «culpa» de su primo es más conocido como Grison que por su nombre real, que en realidad es Marcos. Lejos de que todo quede ahí, en el mencionado programa presentado por Dani Martínez, el colaborador de La Revuelta también dio a conocer sus experiencias laborales antes de trabajar con David Broncano.

Entre otras cuestiones, Grison fue socorrista aunque reconoció que, en más de una ocasión, llegó «drogado por culpa de las setas»: «Tú no sabes lo que duran los pedos por las setas. El agua más de una vez se movía como un tsunami», reconoció el músico. Por si fuera poco, Marcos Martínez también trabajó en una churrería familiar. Una etapa en la que reconoce que uno de sus mejores recuerdos es llegar a su puesto de trabajo «borracho como una cuba».

«Yo siempre, cuando llegaba a las 3:30 horas de la madrugada, dejaba fuera mi vaso y luego llegaba mi padre y decía: ‘Joder con los borrachos, que dejan aquí las copas’». Además, sorprendió con otra anécdota: «También me ha pasado que he estado cortando patatas y, en verdad, estaba pelando el jabón de sosa».

¿Cómo llegó Grison a La Revuelta?

Para saber más detalles sobre esto, debemos tener en cuenta que él ya trabajaba con David Broncano en La Resistencia, que se emitía en Movistar Plus+. En más de una ocasión, como es el caso de su charla en Kédate en Kasa en YouTube, el músico ha comentado cómo llegó a formar parte de este proyecto: «Llegué a La Resistencia por Ricardo, que le gustan los cacharritos y yo trabajaba para la gente de Roland. Iba por las tiendas de música vendiendo ese aparato y me vino a ver un par de veces».

Lejos de que todo quede ahí, también admitió algo más: «Me empezó a interesar la movida y, de repente, sacaron lo de La Resistencia y debió pensar en mí, de chiripa. Me presenté en las oficinas con una guitarra, en plan hippie. Yo pensé que este programa iba a durar semanas». No debemos olvidar que, cuando David Broncano se tuvo que ausentar de La Resistencia tras haber dado positivo en COVID-19, fue Grison el que le sustituyó y el que realizó las entrevistas.