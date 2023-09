‘El verano en que me enamoré’: se confirma que la temporada 3 no será el final

Prime Video se ha convertido en una de las plataformas de streaming más exitosas del momento, de eso no cabe la menor duda. Una de sus apuestas más acertadas, en cuanto a adaptaciones se refiere, ha sido la serie El verano en que me enamoré.

La ficción, basada en la novela original de Jenny Han, se ha vuelto todo un fenómeno entre los suscriptores de la plataforma. Un éxito sin precedentes que se ha superado por completo con su recién estrenada segunda temporada. Eso sí, no será la última y los fans de la serie no pueden estar más contentos.

for everyone living for the hope of a season three.pic.twitter.com/3BXvbgWUgD

— The Summer I Turned Pretty (@thesummeritp) August 3, 2023