Vanesa Martín comparte un emotivo texto sobre la libertad de “amar a quien tu quieras”

Vanesa Martín ha compartido una emotiva reflexión a través de sus redes sociales, para celebrar el Día del Orgullo. La artista malagueña ha escrito un emotivo texto, en el que se sincera como nunca con sus seguidores, a través de un texto con el que muchos se han sentido identificados.

«A lo largo de mi vida he ido tirando capas y copas de prejuicios y voy descubriéndome y descubriendo-te (a quien haya sido). En mi cabeza conviven a veces también un ejército de dudas y ganas, un ejército valiente pero con recovecos. Yo misma me arresto por montar el lío y luego me perdono y vuelvo a desplegar mis alas a la calle», comienza el texto de la artista.

«Siento vértigo. He sentido ganas de vomitar a ratos y a la vez, mucha vida corriendo fuerte dentro de mí. Quiero que me duelan las rodillas de querer, sin importarme a quien. Amar hasta que se me salgan los latidos por el cuello, ponerme nerviosa, no dar por hecho nada ni a nadie, sorprender y q me sorprendan y dejarme ir. Quiero dejar de controlar mi daño, que se joda y se duela encima y yo con él», escribió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vanesa Martín (@vanesamartin_)

Por último, Vanesa Martín añade que: «Y quiero dar las gracias a quien lo compartió conmigo. Por el ORGULLO que me provoca llegar a sentir así. Después de todo y de tanto. Por amar a personas maravillosas. Porque no me importe mirar a los ojos a una mujer y besarla con sed y malicia».

«Porque es tan difícil conseguir la verdad, y hay tanta gente atrapada en relaciones laxas, que cuando he conseguido amar desde ahí la muerdo hasta el final. Hasta agotarnos de deseo y luces. Hasta que llega el momento de partir. Feliz día del Orgullo», concluye el emotivo texto de la artista.

Un texto al que han reaccionado numerosos compañeros de la industria, como Rayden, Ana Guerra, Marta Soto o Rozalén, así como otros rostros muy conocidos como Sara Carbonero, Raquel Perera, Eva González, Toñi Moreno o Sandra Barneda.