Última hora importante del abogado de Daniel Sancho: «Estamos preocupados»

El pasado fin de semana, Daniel Sancho se convirtió en protagonista de la actualidad. Y todo por su detención al ser acusado presuntamente del asesinato de Edwin Arrieta Arteaga en Tailandia. Según las declaraciones del hijo de Rodolfo Sancho, aseguró que se sentía rehén del cirujano colombiano: “Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin”.

Además, añadió: “Me tenía como un rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”. Este lunes, El programa del verano ha tenido la oportunidad de hablar en directo con el abogado de Rodolfo Sancho, y también el de su hijo.

“Mi relación con Daniel es profesional y no hablo en nombre de su familia», comenzó diciendo, nada más comenzar la entrevista con el equipo de El programa del verano. Entre otras cuestiones, el abogado Luis Gerez reconoció lo siguiente: “Estamos preocupados por la situación tan grave de Daniel”.

Luis Gerez, abogado de Daniel Sancho: «Estamos preocupados por la situación tan grave de Daniel» #PdV7A https://t.co/sHic5xiwYv — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) August 7, 2023

Por si fuera poco, añadió: “Estoy estupefacto ante lo que se dice que ha hecho porque es una persona cordial, correcto, deportista… Una persona encantadora, y no puedo entender qué ha podido pasar”. Respecto a las supuestas amenazas que el hijo de Rodolfo Sancho recibió por parte de Edwin Arrieta, Luis Gerez quiso mostrarse contundente:

“La última conversación que tuve con él fue en el mes de junio, y jamás pude sospechar que estuviese bajo ningún tipo de presión”, reconoció el abogado de Rodolfo Sancho en El programa del verano. “Es una persona encantadora que tenía la vida perfectamente encaminada. No tengo ninguna explicación para entender qué le ha podido pasar a Daniel por la cabeza”, aseguró.

Lejos de que todo quede ahí, el abogado reconoció que a él no le consta que Edwin Arrieta tuviese ningún tipo de negocio con el hijo de Rodolfo Sancho, su presunto asesino. Es más, Luis Gerez ha asegurado lo siguiente a los compañeros de El programa del verano: “Yo le llevaba los negocios y no me ha llegado nada de eso”.