Última hora del estado de salud de Sam Neill, actor de ‘Parque Jurásico’: «No tengo miedo a morir»

El actor Sam Neill, conocido por su papel de Alan Grant en Parque Jurásico, se encuentra viviendo uno de los momentos más duros de su vida. El pasado mes de marzo sorprendió a todos al comunicar que padecía un raro tipo de cáncer en la sangre, una enfermedad que le obliga a seguir un tratamiento de quimioterapia por el resto de su vida.

«No tengo miedo a morir, pero me fastidiaría bastante», señaló. Debido a su edad, el artista apostó por volver a su tierra natal y disfrutar de su día a día rodeado de naturaleza. Neill, de 76 años, se encuentra viviendo en su rancho de South Wales, lugar donde hace hasta lo imposible por combatir contra el linfoma no Hodgkin de células T.

El tipo de cáncer que padece es poco frecuente y con un pronóstico poco favorecedor. Una situación de la que ha querido hablar con Australian Story, asegurando que «no está interesado» en su enfermedad. «Está fuera de mi control. Si no puedes controlarlo, olvídate», dejó claro. Asimismo, el artista reveló que se ha sometido a un nuevo tratamiento que emplea una droga experimental, la cual es extremadamente muy cara.

«Me dijeron que, si sobrevivía cuatro meses, me lo harían gratis. Tengo cierto halo de rata de laboratorio», bromeó en su entrevista a The Guardian. Ahora, tras 12 meses de tratamiento, el actor ha dado su valoración. «No estoy del todo recuperado, pero no tengo cáncer en mi cuerpo», comunicó triunfal. Sin embargo, para mantenerse así, tendrá que someterse al tratamiento durante el resto de su vida.

Respecto a la muerte, Sam Neill habló de que, cuando se enteró de la enfermedad que padecía, deseó «tener una o dos décadas más» para hacer todo aquello que tenía planeado. «Pero, ¿morir? No me podría importar menos», afirmaba. Una situación que le ha hecho replantearse muchas cosas básicas de su vida.

«Raramente nos preguntamos quiénes somos. Cuando estaba enfermo me miraba en el espejo y veía a una persona totalmente diferente, sin pelo en la cabeza, sin pestañas, sin barba. Era irreconocible. Ahí empezaban las preguntas. ¿Quién soy yo? Nunca nos paramos a reflexionar sobre nosotros mismos ni lo que hacemos», expresó.