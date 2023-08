Two Yupa, de novia de Rappel a experta en el caso Daniel Sancho

Después de muchos años apartada de los medios, Two Yupa ha vuelto a la televisión. La locutora y DJ ha regresado como colaboradora de Espejo público para comentar la última hora del mediático caso de Daniel Sancho, condenado por el asesinato de Edwin Arrieta.

Two Yupa nació en Tailandia, por lo que su dominio del idioma está siendo de gran utilidad para el programa de Antena 3 a la hora de conocer la actualidad del país del sudeste asiático. De esta forma, suele estar a diario en el programa.

En sus primeras apariciones en Espejo Público habló de cómo son las prisiones y la vida en Tailandia, pero en los últimos días también ha ejercido de traductora a la hora de que el programa hablara con la policía y las autoridades del país donde está preso el hijo de Rodolfo Sancho.

Espejo Público ha contratado a Two Yupa, ex de Rappel, a analizar los informes de los investigadores.

No obstante, la vuelta de Two Yupa a la televisión no ha estado exenta de polémica debido a que, hace unos días, la ex novial de Rappel comentaba cómo el caso había trastocado la vida de la zona de Koh Phangan, lugar de los hechos.

«Es un sitio turístico y una amiga me decía que ‘si vienen los españoles, ¿nos van a descuartizar?» expresaba, antes de que Lorena García, presentadora del espacio en verano justificase sus palabras. «Hay que desligar situaciones. Las puede generar cualquier persona del mundo».

Con su llegada a Espejo público, Two Yupa regresa a la televisión años después de alcanzar la popularidad en España. Fue finales de los años 90 cuando la joven se instalaba en nuestro país para trabajar como locutora de radio y DJ, y enseguida saltaba a los medios como amiga de Rappel.