No es ningún secreto que La Promesa se ha convertido, poco a poco y con el paso de los meses, en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente, mágica y espectacular que sigue dando de qué hablar. A pesar de todo, en las últimas semanas, los espectadores se han mostrado verdaderamente disgustados con las contundentes decisiones que ha tomado RTVE respecto a su emisión. Y es que debido a la Eurocopa, los Juegos Olímpicos y la Vuelta, que se han emitido en La 1 de Televisión Española, está habiendo numerosas cancelaciones a la hora de emitir los capítulos, por lo que los seguidores de La Promesa están realmente enfadados e indignados, como no podía ser de otra manera. ¡No entienden los motivos por los que la televisión pública decide prescindir de esta historia!

Un claro ejemplo lo encontramos en esta semana, en la que tan solo se han emitido tres capítulos en dos días. Es decir, se pudo disfrutar de una entrega el pasado lunes 26 de agosto, y un doble episodio el miércoles 28 de agosto. Pero nada más. Este martes, así como este jueves y el viernes, RTVE ha optado por prescindir de la emisión de La Promesa. Eso sí, sí que podemos disfrutar de capítulos nuevos La Moderna ya que se emite después de La Vuelta, en el horario que usualmente ocupa la serie en la que los Marqueses de Luján son los protagonistas. Por lo tanto, son cuestiones que tienen verdaderamente indignados y sin palabras a los espectadores, puesto que no entienden ese movimiento, después de estar todo el verano con constantes cortes y cancelaciones por los diferentes eventos deportivos que se han emitido en La 1 de Televisión Española.

¿Qué sucedió en los capítulos 412 y 413 de La Promesa que se emitieron el miércoles 28 de agosto?

De esta manera, pudimos ser testigos de cómo Alonso ha accedido a que Pelayo se quede en palacio aunque, eso sí, el recibimiento por parte del resto no ha sido para nada agradable, ni mucho menos. Martina ha confesado, finalmente, que ha perdido uno de los pendientes que su madre le prestó, por lo que no tarda en pedirle disculpas. En cuanto a Vera, vemos cómo ha tenido un nuevo enfrentamiento con su madre, dejándole saber que bajo ningún concepto va a regresar a casa.

Teresa ha aprovechado la oportunidad que se le ha presentado para hacer una firme petición a Rómulo. ¿En qué consiste? En que le dé trabajo a ella, pero también a su marido. Todo ello mientras los mayordomos han conseguido lo que parecía imposible: convencer a Petra para contratar a la que fue novia de su hijo para sustituir a Virtudes. Además, María Fernández ha acabado accediendo a que Salvador acepte la oferta de trabajo que le han hecho.

Por si fuera poco, pudimos ver cómo la Marquesa de Luján confesó a Alonso todos los detalles de su distanciamiento, haciéndole saber que es conocedora de su infidelidad con María Antonia. Petra, aunque lo intenta, es absolutamente incapaz de soportar el regreso de Teresa ya que no puede dejar de tener presente a su hijo Feliciano. Y es algo que le duele profundamente. Aunque Margarita y Martina se sienten mal por la pérdida de la joya, todo cambia cuando alguien aparece en palacio teniendo noticias de ese extraviado pendiente.

Manuel no tiene ni la más mínima idea de la situación que está atravesando su madre, pero está verdaderamente inmerso en todo lo que tiene que ver con Pía. Tanto él como Jana están haciendo todo lo que está en su mano para protegerla. Vera está cada vez más preocupada por las constantes visitas de su madre a palacio, por lo que no tarda en desahogarse con Lope para tratar de buscar una solución. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa en La 1 de Televisión Española.