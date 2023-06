‘Tu cara me suena’: Miriam Rodríguez gana la Gala 11 con una mágica imitación de India Martínez

La décima edición de Tu cara me suena está arrasando. Todos y cada uno de los participantes están haciendo un trabajo verdaderamente excepcional, con el objetivo de hacer disfrutar a los espectadores de todas y cada una de sus actuaciones. El pasado viernes 2 de junio fuimos testigos de una imitación histórica: la de Alfred García con Michael Jackson. ¡Se llevó la victoria!

Vuelve a ver la actuación ganadora. ▶️ https://t.co/SdNaW4GZ9s Su forma de caminar, su figura icónica, su pose al comienzo… @alfredgarcia ha sido capaz de «resucitar» a Michael Jackson. 🤩 #TCMS pic.twitter.com/l5Cd33gvt2 — TuCaraMeSuena (@TuCaraMSuena) June 4, 2023

Una semana después, hemos tenido la oportunidad de disfrutar de la Gala 11 de Tu cara me suena 10. La primera en aparecer en el escenario fue Merche, que dejó a todos completamente sin palabras con I’m good (blue), de Bebe Rexha, mientras que Jadel volvió a cumplir un nuevo sueño: meterse en la piel de Luis Fonsi con el tema Corazón en la maleta.

La tercera participante de esta gala fue Susi Caramelo que, tras haber obtenido la casilla de “Trae un amigo”, contó con Silvia Abril sobre el escenario. Las dos imitaron a Elton John y RuPaul con la canción Don’t go breaking my heart. Acto seguido, Andrea Guasch se metió en la piel de Carmen Sevilla con Carmen de España.

Josie volvió a salir de su zona de confort para enfrentarse a un grandísimo reto, como era imitar a Daddy Yankee con una de las canciones más exitosas de su trayectoria musical: Limbo. Todo ello mientras Alfred García volvió a marcar la diferencia. Esta vez al imitar a The Animals con House of the rising sun. ¡Fue espectacular!

Agustín Jiménez, al igual que le ocurrió a Susi Caramelo, obtuvo la casilla de “Trae un amigo”, por lo que decidió contar con Raúl Pérez para imitar a Sergio Dalma y Bustamante, con su versión de Dos hombres y un destino. Una actuación que emocionó a Chenoa y a Merche, amiga y expareja de Àlex Casademunt respectivamente. Las dos aprovecharon la ocasión para mandar un mensaje muy especial al artista fallecido en marzo de 2021.

Tras este emotivo momento, Anne Igartiburu se subió al escenario de Tu cara me suena para imitar a Nena con la canción 99 Red Ballons mientras que Miriam Rodríguez volvió a poner el broche de oro a una gala, emocionándonos con su imitación de India Martínez en La Gitana. El invitado de esta noche, que no era otro que Ricky Merino, se animó a meterse en la piel de Sam Smith con Unholy.

Tras las actuaciones, el público y el jurado de Tu cara me suena 10 procedieron a emitir sus votos. Por lo tanto, la medalla de bronce de la noche fue para Anne Igartiburu (19 puntos), la segunda posición fue para Merche (22 puntos) y, como no podía ser de otra manera y tras llevarse el pleno de doces del jurado y público, la victoria fue para Miriam Rodríguez (24 puntos). ¡Merecida ganadora, qué duda cabe!

¿Qué artistas imitarán en la Gala 12 de Tu cara me suena?

Tras saber que la gallega se convertía en la ganadora de este nuevo programa, fue el momento de enfrentarse al pulsador. De esta manera, Susi Caramelo descubrió que tendría que imitar a Peppa Pig, mientras que Agustín Jiménez se enfrentará al reto de ser, por una noche, el artista puertorriqueño Farruko.

Jadel, en cambio, tendrá que imitar a The Police mientras que Alfred García volverá a cumplir un sueño: en esta ocasión, imitará a Antonio Vega. Lejos de que todo quede ahí, vimos cómo Andrea Guasch se mostró dichosa al saber que tendrá que imitar a Halsey. Todo ello mientras Anne Igartiburu obtuvo la casilla “Original y copia”, por lo que imitará a María Peláe junto a la porpia artista.

Merche, por su parte, será Selena mientras que la ganadora obtuvo a Céline Dion. Pero esa propuesta le duró muy poco ya que Josie, que obtuvo la casilla “Te lo robo”, decidió quedarse con esta opción. Miriam Rodríguez volvió a darle al pulsador y, en esta ocasión, descubrió que tendrá que imitar a Nirvana. ¡Qué gran gala nos espera la próxima semana!