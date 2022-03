Esta noche, y en directo, llega la gran final de ‘Tu cara me suena’. Una noche muy especial en la que se decidirá al ganador de esta novena edición. Además de los aspirantes para llevarse el título, el programa tendrá a dos grandes invitados que lo darán todo en una noche muy especial.

En una gala llena de sorpresas, Nia se tendrá que meter en la piel de Whitney Houston y María Peláe se jugará la victoria imitando a Lola Flores, su gran ídolo. Agoney, exconcursante de ‘Operación Triunfo’, imitará a Dimash; mientras que Rasel cambiará por completo de registro para convertirse en Elvis Presley.

Eva Soriano, la gran revelación de esta temporada intentará dar la campanada dándolo todo imitando a Shakira. Pero, no serán los únicos que estén presentes en el plató del programa, ya que el jurado estará muy pendiente de las actuaciones. Aunque no tienen derecho a voto, sus opiniones serán escuchadas por los espectadores.

Seguro que Àngel Llacer, Chenoa, Lolita y Carlos Latre no dudarán en buscar todos los defectos, y también las virtudes, de lo que ocurra en la noche. Pero no serán los únicos que tendrán que salir a actuar, ya que dos rostros muy conocidos de Atresmedia se atreverán a cantar en la final de ‘Tu cara me suena’.

Para cerrar la gran final, Roberto Leal y José Yélamo se subirán al escenario para demostrar que tienen una gran química. Aunque los espectadores están acostumbrados a verles por separado, a uno en ‘Pasapalabra’ y al otro en ‘La Sexta Noche’, fuera de los platós son grandes amigos.

Tampoco faltarán esta noche los concursantes que se han quedado fuera de la final del talent de imitadores. Aunque sin opciones a la victoria, Loles León, Lydia Bosch, David Fernández y Los Morancos se despedirán de la audiencia con la que será su última actuación. Todo, a partir de las 22:10 h en Antena 3 y en riguroso directo.