Travis Barker subasta un billete de avión firmado tras haber superado su gran miedo a volar

En el mundo de las subastas podría decirse que ya nada sorprende. Pero, en el caso de Travis Barker, la subasta que ha ofrecido es muy significativa para él. Pues, tras años luchando contra su miedo a volar en avión, el baterista del grupo Blink-182 ha logrado una gran hazaña personal.

El 19 de septiembre de 2008, el artista se subió a un avión para viajar hasta el otro lado del mundo. Pero, nada más despegar, el avión cayó y comenzó a arder. Un accidente aéreo completamente devastador del que apenas hubieron sobrevivientes, siendo él uno de ellos.

Lamentablemente, y como es sabido por todos, sus dos grandes amigos Chris Baker, su agente, y Charles Che Still, su guardia de seguridad y los dos pilotos fallecieron en el accidente. Los únicos sobrevivientes fueron Travis Barker y el también músico Adam Michael Goldstein, conocido como DJ AM.

Un trágico suceso que se convirtió en un trauma personal para ambos artistas. En el caso de DJ AM, se volvió adicto a las drogas y comenzó a llevar una vida de excesos. Una situación que le terminó pasando factura y por la que murió de una sobredosis un año después.

Ante esta terrible pérdida, el marido de Kourtney Kardashian se concienció y dejó de consumir sustancias ilegales. Eso sí, el artista sabe que aquel vuelo de Los Ángeles a Carolina del Sur podría haber sido peor para él. Pues, al parecer, él quería que le hubiese acompañado su entonces esposa, Shanna Moakler. Pero, afortunadamente, la mujer rechazó viajar para poder quedarse al cuidado de sus hijos.

