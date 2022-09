Toñi Moreno, emocionada tras hacer esta confesión de su hija Lola

Toñi Moreno se ha abierto como nunca en su programa Déjate querer. Totalmente conmovida por la historia de una invitada, que creció sin la figura de su padre, la presentadora andaluza reveló una conversación muy personal que había tenido con su pequeña, que ya tiene dos años y medio.

En ese momento, Toñi Moreno al ver la situación que se había generado en el plató, dio un consejo a la invitada: «Antes de levantar el muro te quiero preguntar si tú también quieres. Tienes que decidir también si quieres empezar a conocer a este señor. Antes te voy a contar algo muy íntimo, porque sé que tienes esa carencia», empezó diciendo.

Después de escuchar la desgarradora historia de una mujer que lleva toda la vida buscando a su padre, Toñi Moreno se sinceró con la invitada y con los espectadores, tras ver como padre e hija protagonizaban un reencuentro muy frio y distante.

A pesar de que Toñi Moreno siempre muestra su cara más amable y divertida, en esta ocasión no dudó en hablar de la forma más contundente posible, para intentar ayudar a su invitada, de esta forma, reveló una anécdota con su hija, Lola.

«Mi niña tiene dos años y medio y el otro día las dos en la cama, ella venía de la guardería, y me dice ‘mamá, yo no tengo papá’. Y le dije que no, que ella no tiene papá. Me dijo pero ‘tengo mamá, tengo nana, tengo padrinos…’», comenzó explicando.

Y añadió: «Le dije que sí, que esa es su familia y se me abrazó y me dijo ‘ay, mi mamá’. No sientas que te falta nada en tu vida porque no te falta nada en tu vida», le dijo la presentadora a la invitada que la miraba visiblemente emocionada.