Este domingo se vivió una gala muy tensa en ‘Secret Story’. El programa comenzó con el anuncio de Toñi Moreno a los espectadores sobre la expulsión disciplinaria de Carmen, que tan solo unas horas antes había sido expulsada después de protagonizar una fuerte discusión con Laia.

«A las tres de esta tarde, el programa que teníamos preparado ha saltado por los aires. Ha pasado algo inadmisible. Hay límites que no se pueden sobrepasar y Carmen lo ha hecho. Y por eso ha sido expulsada esta misma tarde», comunicó Toñi Moreno a los espectadores de ‘Secret Story’.

Tras mostrar a los espectadores vídeos de los hechos el domingo al mediodía, Toñi Moreno recibió en el plató a Carmen. A pesar de que la concursante se mostró muy arrepentida por su actitud, también intentó justificar lo injustificable. Por ello, la presentadora no tardó en pararle los pies.

Toñi Moreno: «Laila no lo ha hecho bien en esa discusión pero eres tú, Carmen, quien ha sobrepasado el límite. Hemos intentado muchas veces que no cruzaras el límite con tu vocabulario» #SecretNoche8 pic.twitter.com/d6uHBtPnfv — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) March 6, 2022

Toñi Moreno dejó las cosas claras a la ya ex concursante, al ver como estaba intentando blanquear su actitud dentro de la casa. Muy contundente, la presentadora le puso los puntos sobre las íes, asegurando que en los vídeos veía “una persona fuera de sí y un poco desquiciada”.

«Laila no lo ha hecho bien en esa discusión pero eres tú, Carmen, quien ha sobrepasado el límite. Hemos intentado muchas veces que no cruzaras el límite con tu vocabulario”, expresó la presentadora de ‘Secret Story’. «La has cagado. Te vas a perder la mejor experiencia de tu vida por no tener autocontrol», añadió.

Por otra parte, Carmen pidió perdón públicamente a Laia. La ex concursante aseguró que a pesar de que en un principio pensó que mojar a su compañera con la manguera no era para tanto, rápidamente se dio cuenta de que no había hecho bien. Un gesto considerado como una agresión física, que la organización del programa no estaba dispuesta a permitir.