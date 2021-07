Honduras consigue sacar el lado más competitivo y egoísta de los concursantes, pero a la misma vez hace florecer los sentimientos más puros y sinceros. Tom Brusse ha sido protagonista de un momento de sinceridad, que Melyssa Pinto llevaba esperando desde su fatídica ruptura con el francés en ‘La isla de las tentaciones 2’.

Tom Brusse y Melyssa Pinto protagonizaron una de las rupturas televisivas más duras. Los jóvenes decidieron embarcarse en la aventura de ‘La isla de las tentaciones’ con intención de consolidar su noviazgo, pero Sandra Pica supo hacer su papel de tentadora y el francés acabó siendo infiel a su novia con ella. La portuguesa se rompía mientras su pareja se enamoraba de nuevo.

A pesar de haber coincidido en algún que otro plató, Tom nunca llegó a ofrecerle a Melyssa una disculpa sincera, o eso pensaba ella. Pero el destino les tenía guardado este momento para ‘Supervivientes 2021’. Contra todo pronóstico, la relación de la ex pareja ha resultado ser una alianza que ha pasado por multitud de momentos. Incluso vimos cómo la portuguesa tuvo que comunicar al francés su ruptura con Sandra.

En un momento de bajón, el francés quiso sincerarse con la que había sido su novia. «Aquí pienso muchísimo. Y la verdad es que todo lo que hice en el pasado, lo he estado pensando muchísimo. Y no sé, al verte ahora después de haber hecho las paces…», le decía Tom a Melyssa.

«No quiero hablar más de eso. Lo que tienes que hacer es portarte bien con todo el mundo. Y eso ya pasó, es tontería. Lo entiendo, que pienses y todo eso. Por ejemplo hay cosas de mi vida que a lo mejor hice y que no me gustaron y no las olvido. Porque uno a veces se castiga. Pero de verdad que yo por eso ya no te tengo ningún rencor», le respondió ella.

Justo en ese momento, Tom Brusse reconocía que Melyssa no se merecía sufrir el daño que sufrió en ‘La isla de las tentaciones 2’. “No sé, no te merecías eso, ¿sabes? Tanto daño. Si lo hubiera hecho de otra manera”, se sinceró el francés. “Todo pasa por algo, ya te lo dije. Ahora yo estoy feliz. No hay mal que por bien no venga”, tranquilizaba la concursante a su ex novio.