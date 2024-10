La 'tiktoker' Arina Glazunova graba su propia muerte por una trágica distracción.

Arina Glazunova se había convertido en una de las tiktokers rusas con más seguidores de los últimos tiempos, pero ya no podrá seguir interactuando con sus seguidores después de que su muerte haya sido grabada para todos. La joven tenía solo 27 años y paseaba por las calles de la ciudad de Tiflis mientras grababa un vídeo junto a una amiga, que pudo ver todo lo ocurrido, aunque seguro que en ningún momento pensó que pudiera terminar todo en una enorme tragedia. Una brutal caída por una distracción le ha costado la vida y que se ha convertido en viral en las redes sociales, por lo que el vídeo se ha convertido en un macabro homenaje tras su muerte.

Todo ocurrió cuando las dos amigas caminaban juntas y grababan un vídeo mientras cantaban la canción The last time, versión en inglés de la mítica Porque te vas de Jeannette, un tema que en su momento traspasó fronteras y que ha llegado hasta el último rincón del planeta. La letra cuenta la historia de una despedida que se recuerda con pena, pero seguro que ninguna de las protagonistas de este vídeo viral esperaban que fuese una premonición lo que decía la canción que estaban cantando alegremente por la calle. Junto a su amiga iban pasándose el teléfono para grabarse cantando esta canción, por lo que no iban especialmente pendientes del lugar por el que caminaban, por lo que en un momento dado llegaron a las escaleras de una boca de metro y no se dieron cuenta de que habían llegado a ellas. En ese mismo momento Arina acababa de recibir el teléfono, por lo que estaba pendiente de la grabación, pero tropezó y grabó su propia caída por las escaleras ante los gritos desgarradores de su amiga, que lo veía todo desde arriba.

El vídeo, lejos de dejarlo en privado, ha sido publicado por su amiga junto a unas imágenes en las que aparece el lugar en el que cayó lleno de ramos de flores y velas, todas ellas llevadas por amigos y seguidores. Las lesiones graves que sufrió en el cuello y cráneo fueron lo suficientemente graves como para que los servicios de emergencia no pudieran hacer nada por salvar su vida, por lo que falleció pese a ser trasladada a urgencias.

En una de las muchas muertes por culpa de las redes sociales

La de Arina Glazunova es una de las muchas muertes que cada año se producen por culpa de las distracciones provocadas por los teléfonos móviles y su uso sin cuidado para intentar conseguir el mejor vídeo o la foto más espectacular. Los llamados selfies de la muerte se ha convertido en un auténtico problema que está siendo estudiado por la Fundación iO, que está dedica al estudio y control de las Enfermedades Infecciosas en el mundo, zoonosis emergentes y medicina tropical y del viajero.

Según sus últimos datos, actualizados a finales del año 2003, más que 500 personas han perdido la vida por este tipo de imprudencias y se espera que el número siga creciendo con el paso de los años. Esto ha provocado que el uso de las redes sociales se haya colado entre los peligros más habituales en los viajes.