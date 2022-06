‘Tierra amarga’, capítulo 87: Demir quiere pedir el divorcio a Züleyha por Ümit

No es ningún secreto que ‘Tierra amarga’, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega.

Recientemente hemos podido ver lo que sucede en el capítulo 86 de ‘Tierra amarga’. De esta manera tan concreta, observamos cómo Ali Rahmet vive uno de los instantes más complejos hasta el momento. ¿El motivo? En una conversación con Fikret, ha descubierto el verdadero motivo por el que ha regresado a Çukurova.

Estamos hablando, cómo no, de su venganza contra la familia Yaman. Y todo porque es hermanastro de Demir. “Mi madre sufrió mucho. Es una injusticia y lo sabes”, aseguró Fikret. Todo ello mientras el hijo de Hünkar sigue acercándose cada vez más a Ümit, sin ser consciente que es parte de un plan de Fikret.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 87 de ‘Tierra amarga’. Somos partícipes de cómo Demir ha tomado una de las decisiones más contundentes en los últimos tiempos. ¿En qué consiste? El hijo de Hünkar Yaman está dispuesto a pedir el divorcio a Züleyha para comenzar una nueva vida con Ümit. Algo que llena de dicha a la doctora.

Demir no tarda en hacer planes sobre dónde vivirán sus hijos, así como Züleyha, pero también donde vivirá junto a Ümit. Cuando los enamorados regresen a Çukurova tras su viaje, pondrán todo en su sitio. Parece que el anuncio de Demir para el que calumnió a Adnan Yaman, su padre, se ha convertido en uno de los temas más comentados en la ciudad.

Nada más ver este anuncio, Bahtiyar decide buscar a Fikret mientras que Sermin se presenta en la mansión. Züleyha, que todavía está en Estambul, cree que su suegro no pudo ser alguien tan cruel. Nada más volver a Adana, llaman a la señora Yaman para que acuda a la empresa a firmar unos papeles, debido a la ausencia de Demir. Es entonces cuando la joven se entera de que su marido ha hecho muchos cambios en sus activos, en beneficio de sus hijos. Algo que le hace sospechar. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Tierra amarga’ en Antena 3 y ATRESplayer Premium.