The Weeknd presenta ‘Live at Sofi Stadium’, su primer álbum en directo

The Weeknd ha sorprendido a sus fans con un nuevo proyecto. Tras la emisión el pasado 25 de febrero en HBO Max de su concierto en el SoFi Stadium de Los Ángeles, el artista canadiense presenta el disco en vivo de las canciones que cantó a lo largo del concierto.

De esta forma, los fans del artista canadiense podrán hacerse con el disco del concierto The Weeknd: Live at SOFI Stadium muy pronto. Se trata de un álbum grabado en vivo, con un total de 31 canciones que complementan el material emitido por HBO el pasado 25 de febrero.

El concierto se grabó en Los Ángeles el pasado mes de noviembre, siendo una de las últimas fechas de su gira por Estados Unidos After Hours Til Dawn Tour. La gira continúa internacionalmente por Europa y Sudamérica este año, realizando varias paradas en España.

El concierto tuvo una duración de 95 minutos en los que el artista brilló interpretando muchos de sus mayores éxitos; entre ellos Blinding Lights, Can’t Feel My Face, Starboy, y The Hills. Además, el disco incluye una aparición especial de Ty Dolla $ign con la canción Oh Nah.

En un principio, The Weeknd programó dos fechas consecutivas en el Sofi Stadium para su gira After Hours Til Dawn Tour en septiembre. Sin embargo, canceló su segundo espectáculo al comienzo de su actuación después de perder la voz.

Semanas más tarde, el artista canadiense reprogramó el concierto acortado para el mes de noviembre y añadió una segunda fecha que tuvo lugar durante el fin de semana de Acción de Gracias. Unos conciertos donde el artista volvió a posicionarse como una de las estrellas del momento en todo el mundo.