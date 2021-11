Las consecuencias de la última bronca de la casa de ‘Secret Story’ han sido de lo más amargas. Una bronca que ha llegado hasta el plató del programa, donde durante la última gala del reality, Terelu Campos hizo un contundente reproche a Elena, la madre de Adara Molinero.

Todo comenzó cuando Cristina Porta hizo la compra de la semana junto a Gemeliers. Los concursantes encargaron tabletas de chocolate para algunos compañeros y crema de cacao para Sandra Pica y Adara Molinero. Pero Adara se quejó debido a que nadie le había preguntado que quería y terminó comiéndose la tableta de chocolate, algo que sus compañeros se tomaron como una provocación.

Luis Rollán terminó estallando contra Adara. El concursante suele aguantar el tipo, sin embargo, en esta ocasión asunto del chocolate propició que el colaborador de ‘Viva la vida’ acudiese al ‘Cubo’ tachándola de venderse como una víctima para ganar puntos con la audiencia.

Elena: «No voy a permitir que se le eche la culpa porque esta señora esté mal. Mi hija el otro día estuvo mal y pasaron de ella» #SecretGala10 pic.twitter.com/Rpmx7cgDRe — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) November 18, 2021

Tras esto, la madre de Adara, Elena Rodríguez, no dudó en reaccionar «Sabe mucho de tele. Que le de las gracias a Adara porque por fin ha salido el verdadero Luis», dijo. Sin embargo, Terelu Campos le respondió para defender a su amigo Luis Rollán.

«Si eso es lo que queréis a aplaudir, a mí me da igual. Gracias a Dios no estoy ahí dentro. La realidad es la que vemos en este programa, no la que queréis contar», respondió la colaboradora. «Adara no se le ha dejado hacer cosas. La insultan, la desprecian, la tratan como una mierda y el señor Luca la trata de una forma muy macarra continuamente», contestaba la madre de Adara.

En ese momento, Carlos Sobera intentó dar por terminada la conversación para continuar con la gala, pero a Terelu se le escuchó decir a Elena que si Adara fuera su hija «ya le habría dicho un par de cosas». Un dardo que no pasó por alto la audiencia del programa.