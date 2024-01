Taylor Swift: el curioso motivo por el que X (Twitter) ha bloqueado sus búsquedas

Ya son cada vez más las denuncias al escándalo que se ha despertado a raíz de unas imágenes realizadas por inteligencia artificial de Taylor Swift y que han provocado que las redes sociales se vuelquen con la cantante con su apoyo y cariño. Ahora, la red social X (Twitter) ha tomado medidas de seguridad contra estas fotografías.

Y es que la compañía de Elon Musk ha bloqueado la búsqueda de cualquier información de la cantante, ya que, si buscas su nombre, la aplicación indicará que ha habido un error, no dando ningún resultado de búsqueda. «Es una acción temporal y se hace con mucha precaución, ya que priorizamos la seguridad en este tema», declaraba Joe Benarroch, jefe de operaciones comerciales de la compañía del empresario.

Taylor Swift is currently not searchable on Twitter/X. pic.twitter.com/rbVVkX9dkq

Distintas compañías, como el SAG-Aftra, que reúne a profesionales de medios y artistas, ha declarado su posición acerca de este escándalo: «Son imágenes perturbadoras, dañinas y profundamente preocupantes. El desarrollo y difusión de imágenes falsas, especialmente aquellas de naturaleza lasciva, sin el consentimiento de alguien, debe ser ilegal. Como sociedad, tenemos en nuestro poder controlar estas tecnologías, pero debemos actuar ahora antes de que sea demasiado tarde.»

El tema ha supuesto tal trascendencia que ha llegado hasta el Gobierno estadounidense, donde Karine Jean-Pierre, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, ha querido posicionarse en contra de la difusión de imágenes como estas: «Estamos alarmados por los informes sobre la circulación de estas imágenes. Debería haber legislación para abordar este problema».

Twitter/X blocked searches for Taylor Swift temporarily as a way of prioritizing safety following AI images, head of business operations says:

“This is a temporary action and done with an abundance of caution as we prioritize safety on this issue” pic.twitter.com/BJJs8rqqbk

— Pop Base (@PopBase) January 28, 2024