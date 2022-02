Tania Llasera se ha visto obligada a pasar por quirófano. A través de su cuenta de Instagram, ella misma ha compartido con sus seguidores el motivo por el que ha sido operada de urgencia esta misma semana, mostrando una vez más su valentía.

Junto a una imagen en la que aparece tumbada en la cama del hospital y sin perder su característica sonrisa, la presentadora ha revelado que le han tenido que extirpar dos pólipos de su útero. Una publicación en la que explica lo importante que es hacerse chequeos médicos.

«Las que habéis llevado un embarazo sabéis que tu cuerpo deja de ser solamente tuyo. Y durante la primera fase de crianza, en el túnel de la entrega total, es de todos. Ayer Ayudé a mi cuerpo, en vez de descuidarme por ignorancia y miedo, llevaba meses sangrando de manera bestial y ayer lo atajé con ayuda de una ginecóloga genial que me explica las cosas para que las entienda», comenzó diciendo.

«Ayer mi cuerpo volvió a ser mío. Mi ginecóloga me absorbió dos pólipos bastante grandes que tenía en el útero. Y me metió aprovechando la anestesia un diu hormonal», ha contado, explicando que ella y su marido han decidido que no volverán a ser padres.

Tania Llasera, que afortunadamente ya se encuentra recuperándose en casa, termina sus palabras en Instagram explicando que «ahora me siento llena de poder, porque ya no voy a ser una mujer sangrante 20 días al mes. Mi cuerpo vuelve a ser mío y nada me puede parar. Os animo a que os chequeéis los bajos señoras y señoritas. No estamos obligadas a estar incómodas por ser mujeres».

La presentadora, de 42 años, no ha ocultado que sintió algo de miedo durante los minutos antes de entrar a quirófano pero afortunadamente fue una cirugía muy rápida, tal y como ella misma explicó. Y ahora ya se encuentra en casa recuperándose de la intervención.