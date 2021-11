Tamara Gorro no está pasando por su mejor momento. Desde hace unos días, sus más de dos millones de seguidores en Instagram se han estado cuestionando el por qué de la inactividad de la influencer. Y es que, Tamara siempre se ha mostrado muy cercana con su «familia virtual», por eso su ausencia repentina ha hecho saltar todas las alarmas.

Tras contar recientemente que iba a tomarse un descanso de las redes sociales, la influencer ha aparecido para publicar un video titulado ‘Vuestro día en redes’. En él, la madrileña realiza una confesión extensa sobre la etapa en la que se encuentra inmersa, hablando sobre la salud mental.

«Tengo un problema de salud mental el cual estoy en proceso para curarme», manifiesta en un video de más de 17 minutos. «Yo puedo permitirme pagar la ayuda de un terapeuta. Pero hay gente que también se da cuenta de que tiene un problema ¿Y dónde está la ayuda si no tienen dinero? Es algo que no se puede pasar por alto. Yo ahora estoy enferma. Llamo a un médico y pago mis sesiones, pero el que no, se aguanta y continúa con la enfermedad que tenga», añade.

Un tema que Tamara Gorro quiere dar visibilidad, algo que ha dejado claro en el audiovisual. «Es algo a lo que hay que dar visibilidad. Necesitamos ayuda para levantarnos. A mucha gente que no los 50 euros de una sesión los necesita para vivir. Esa gente necesita ayuda pero no puede permitírselo», continua.

Por ello, a través de esta nueva publicación, la influencer pretende ser la voz de «su familia virtual». «Los propios protagonistas de las historias os muestran la angustia que están viviendo y lo que necesitan. Y como siempre os digo: OS TENGO DE LA MANO y TODO lo que necesitéis AQUÍ ESTOY», escribe junto al video.