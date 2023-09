Tamara Falcó aclara quién pagó su boda con Íñigo Onieva: “Cubría hasta cierta parte”

Tamara Falcó fue la estrella invitada de la nueva entrega de Joaquín El Novato. Este jueves, Antena 3 emitió la charla de la hija de Isabel Preysler con Joaquín Sánchez, donde se sinceró entre otras cosas sobre su relación con Iñigo Onieva, con quien se casó el pasado mes de julio.

El camino hasta la boda no fue fácil. Tan solo unos meses antes, Tamara Falcó puso fin a su relación con el empresario, después de que saliera a la luz una infidelidad del joven. No obstante, finalmente llegó el perdón y con ello, el esperado enlace que tantas veces había soñado la hija de Isabel Preysler.

El perdón fue uno de los temas protagonistas de la charla entre Joaquín y Tamara. Aunque en su momento fue un golpe muy duro, la diseñadora afronta el tema de la infidelidad con mucha naturalidad. «No me podía imaginar que lo iba a perdonar porque me hizo mucho daño… Pero el perdón es un don. Viene de Dios y es algo divino», explicó.

