Tainy sorprende con ‘DATA’, un disco con grandes colaboraciones

Tainy protagoniza uno de los lanzamientos musicales más esperados de este viernes 30 de junio. Después de 15 años detrás de muchos de los mayores éxitos de reggaetón de la última década, el productor puertorriqueño presenta DATA, su primer álbum de estudio.

Este proyecto discográfico es un sueño para el puertorriqueño, que después de muchos años trabajando en la industria de la música, ha visto cumplido su objetivo de tener un álbum propio lleno de grandes canciones y con una recopilación de grandes artistas.

Bad Bunny, Daddy Yankee, J Balvin, Rauw Alejandro, Ozuna, Wisin y Yandel, Feid, Myke Towers y Arcángel son los artistas que forman parte del primer disco de Tainy, en el que el puertorriqueño ha estado trabajando durante los últimos tres años, y que finalmente ha visto la luz este viernes, tras el éxito de La Baby, el adelanto publicado hace tan solo unos días.

«Esto es algo que siempre soñé, que siempre quise hacer. Lograr tener más de 20 artistas fue una bendición. Estoy súper contento con lo que se logró. Si es por mí, el disco nunca se acaba, sería eterno. Pero no creo que la gente quiera escuchar un disco de 50 canciones», expresó el ganador de seis Grammy Latinos en un encuentro con EFE.

Para Tainy, era muy importante compartir este proyecto con su gente y con su natal Puerto Rico, la cuna de muchos de los artistas más exitosos del mundo. Por ello, el productor ha querido dedicar este primer disco a su país, donde espera celebrarlo por todo lo alto.

«Tengo ganas de que antes que salga el disco poder estrenarlo con mi Puerto Rico, es mi primer disco solo y en gran parte es honor a la isla que me vio crecer y me dio la oportunidad. Si PR esta activo montamos algo antes que salga», expresaba Tainy antes del lanzamiento de su disco.

Zion, Jhayco, Chencho Corleone, Kany García, Judeline, Sech, Young Miko, Jowell y Randy, Mora, Julieta Venegas, Kris Floyd, Álvaro Díaz, Omar Courtz, The Marias y Xantos, son las personas que completan este proyecto, en las que Tainy ha confiado ciegamente.

«Quise tener un conjunto de personas que me inspiraron a hacer música hasta llegar a ser productor, más con los que estoy trabajando ahora y con quienes nunca había trabajado, pero me llamaban la atención. Tuve una compilación de artistas increíbles», añadió en su entrevista para EFE.

DATA Listening Party 🔥💽 Gracias Puerto Rico por el recibimiento y el amor a DATA, a todos los invitados y a la #Neon16Fam.

La DATA se termina de cargar a las 5PM PT, 7PM COL, 8PM EST, 9PM BUENOS AIRES. #DATA the album of the decade! 💽🔥 pic.twitter.com/kPA9lsXo4N

— NEON16 (@Neon16_) June 29, 2023