Ha pasado una semana desde que los espectadores de Telecinco fueron testigos del gran inicio de Supervivientes 2025. El popular programa de supervivencia ha comenzado su andadura y, en tan solo siete días, ya hemos sido testigos de la primera tormenta, los primeros enfrentamientos, las primeras nominaciones y de la llegada a la isla de tres pesos pesados de La isla de las tentaciones 8. Y es que, tal y como se ha podido ver, Montoya se ha presentado en Honduras como concursante oficial. Una participación que ha sido muy alabada, pero que no ha llegado sola. Pues, para su mala fortuna, esta aventura la tendrá que vivir junto a Anita Williams, su ex pareja, y Manuel González.

Montoya lleva aislado en Playa Misterio desde el pasado domingo. Pero, la soledad del andaluz se ha acabado de manera definitiva. Pues, tal y como se pudo ver en la gala del pasado 13 de marzo, el concursante fue testigo de como Anita Williams llegaba a la isla como concursante oficial. «Me he quedado sin palabras, bienvenida a Supervivientes», le dijo Montoya a Anita, nada más verla. «Aquí no entran tentadoras, ni tentadores, ni nada. Tú a las villas no puedes ir que tienes peligro», agregó. Un emotivo momento con el que ambos dejaron claro el cariño que se siguen teniendo, a pesar de las infidelidades vividas. «Te veo mal y no quiero, te quiero mucho como persona, pero te has encargado de reventarme el corazón con estas actitudes y sé que lo sabes. Entiéndeme a mí, sabes el daño que me has hecho. Yo lo he pasado fatal y sigues así…», señaló el andaluz.

Pero, minutos después, Montoya fue testigo de como sus peores miedos se hicieron realidad. Manuel llegaba a Playa Misterio como concursante oficial, algo que no le hizo nada de gracia al andaluz. «Juan, vamos a ver… te dije que este muchacho tenía que irse a Juan y Medio. Pero es que ha venido a donde Montoya brilla. Vale Juan, pues te lo mando después…», dijo el de Utrera tirando del humor.

Manuel, por su parte, le dijo que dejase de mirar al suelo y le mirase a la cara. Unas palabras que hicieron estallar a Montoya. «Tú no tienes educación ni vergüenza ninguna», le dijo muy molesto. Asimismo, el joven le indicaba que era «poco inteligente» y le achacaba que siempre fuera a «donde Montoya brilla». Un tenso momento que ya indicaba que la convivencia entre ambos no sería nada fácil. «¡Vamos por caminos diferentes!», le dijo Montoya.

«¡Me das igual! ¡No me importas nada!», señalaba Manuel, que se reía de sus canciones e imitaba el tema de Salta la gamba. Anita Williams, por su parte, se quedó en medio de este enfrentamiento. Pero, no se quedó callada y le pidió a Manuel que le pidiera perdón por haber mentido en el Reencuentro de La isla de las tentaciones. «Me merezco un perdón por la que montaste ahí, mentiroso. Cuéntale la verdad a Montoya de por qué dejamos de quedar», le dijo.

Montoya a Manuel en ‘Supervivientes 2025’: «Estás aquí por mí»

Las discusiones entre los tres iban en aumento y ni el propio Jorge Javier Vázquez logró calmar a Montoya. El sevillano le pidió a Anita que no se metiese en su discusión con Manuel. Una petición que terminó por enfurecer a la catalana y provocó el inicio de una fuerte discusión entre ambos. «Es lo que no sabe la gente. Esta persona (Anita) me ha hecho mucho daño a costa de él (Manuel)», dijo Montoya para que la audiencia entendiera su enfado.

«Estás aquí por mí», le dijo a Manuel. Ante esta complicada situación, Jorge Javier Vázquez intentó ponerle un poco de humor al momento. Pero, el de Utrera no estaba de ánimos. Fue entonces cuando Manuel y Anita le pedían que no fuera tan «susceptible», que «pasara página y cambiara de libro». Sin lugar a duda, se avecinan días difíciles en Playa Misterio.