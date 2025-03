‘Supervivientes 2025’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, martes 25 de marzo?

La pasada noche del 25 de marzo, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva gala de Supervivientes 2025. Como cada martes, Carlos Sobera ha sido el encargado de capitanear el programa en riguroso directo. Un nuevo encuentro televisivo donde además de conocer las novedades de las últimas horas, los participantes también han sido conocedores de que habría una expulsión inminente. Y es que, recordemos, en la gala del pasado jueves, los habitantes de Playa Furia fueron nominados en su totalidad por incumplir las normas del formato. Una sanción muy tajante por la que han tenido que pagar justo por pecadores, pero así lo eligieron.

Durante los últimos días, la organización ha ido celebrando varios rituales de salvación con el objetivo de ir reduciendo la lista de nominados. Un proceso que no estuvo exento en la gala de anoche. Pero, lo que no se imaginaban las celebridades era que, ese mismo día, una de ellas tendría que despedirse por haber sido expulsada. Una difícil situación que han tenido que vivir Carmen Alcayde y Nieves Bolós, quiénes han sido las últimas en quedarse en la palestra de nominados. ¿Pero, quién ha sido la expulsada? ¡Esto es lo que ha sucedido!

Los concursantes se han trasladado hasta la Palapa para llevar a cabo el proceso de expulsión, como es habitual. Un encuentro donde las emociones no faltaron en ningún momento y que tenía a los participantes con el rostro desencajado. Pues, no se esperaban irse tan pronto de la edición y menos por este tipo de circunstancias. Pero, ya no había marcha atrás y Carlos Sobera reveló el veredicto de la audiencia.

De esta manera, el comunicador indicó que la nueva expulsada de la edición era Nieves Bolós. Un resultado que dejó a la propia concursante completamente estupefacta, pues su rostro serio y frustrado lo decía todo. De hecho, estaba tan impactada por haber sido expulsada que le costó decir unas palabras. Pero, por el contrario, la que no se quedó callada fue su compañera, Carmen Alcayde.

La colaboradora televisiva se mostró muy agradecida por haber contado con el apoyo del público. Sin embargo, esto no impidió que le dedicará unas palabras a la expulsada. «Es de las mejores supervivientes que hay en esta isla, nos cuida a todos, ella merece quedarse mucho más que yo. No me lo creo», dijo.

Nieves Bolós no concluye su concurso en ‘Supervivientes 2025’

Nieves Bolós quiso reaccionar a su expulsión y aunque lo hizo de manera concisa y breve, fue clara su postura. Ante ello, la joven confesó que primero pensaba que era una broma. Después, lo que ha acertado a decir ha sido «no puedo creerlo».

Un adiós a la experiencia que le ha dejado un fuerte sabor agridulce. Pero, lo que no sabía la expulsada era que su aventura en Honduras no había concluido todavía. La participante fue trasladada hasta Playa Misterio para compartir sus días junto a Manuel González y Samya.