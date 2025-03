El pasado jueves 6 de marzo pudimos disfrutar del esperadísimo estreno de Supervivientes 2025. De esta manera tan concreta, los espectadores pudieron ver a todos y cada uno de los concursantes confirmados lanzarse del helicóptero, incluida Terelu Campos. Pero no solo eso, sino que también otros tantos rostros conocidos, que Mediaset no había hecho público su participación, sorprendieron a todos con su espectacular inicio de aventura. A pesar de todo, cabe destacar que el equipo de Supervivientes 2025 tenía otro as bajo la manga que prometió desvelar a lo largo de la noche. Entre otras tantas cuestiones, reconocieron que se trataba del «fichaje bomba de la edición», y nada tenía que ver con la hija de María Teresa Campos. Eso sí, quisieron compartir una serie de pistas: tenía relación con el fútbol, se trataba de un ex político y, además, llegaba desde Andalucía. Por lo tanto, eran muchas las incógnitas sobre ese nuevo concursante bomba.

En un momento dado de la noche, apareció en plató Sandra Barneda. Fue entonces cuando aprovechó para recordar que los debates de los domingos serán presentados por ella cada semana. Además, fue ella la que hizo pública la última de las pistas, siendo la más concluyente de todas. En la enorme pantalla del plató se podía leer lo siguiente: «Por favor, Montoya, por favor». Por lo tanto, aunque aseguraron que se trataba de un fichaje bomba, lo cierto es que era un secreto a voces. Entre otras cuestiones, porque se llevaba rumoreando desde hace semanas y, además, tan solo unas horas antes, el andaluz había sido visto en el aeropuerto de Madrid poniendo rumbo a Honduras. Tras emitir un vídeo de Montoya confirmando su participación en Supervivientes 2025, Sandra Barneda quiso informar a los espectadores qué iba a ocurrir con el ex participante de La isla de las tentaciones 8.

«Montoya es el nuevo concursante y el domingo, en Conexión Honduras, saltará del helicóptero», confirmó la presentadora de televisión. Todo ello mientras aseguró que el domingo se conocerán la identidad de otros tantos nuevos concursantes. Es más, ¡han prometido que no van a dejar indiferente a nadie, ni mucho menos!

El pasado de Montoya, de ‘Supervivientes 2025’, en el fútbol y en la política

Muchos no tienen ni la más remota idea de la relación que existe entre el andaluz con el fútbol o con la política. Pues bien, más allá de su participación en la octava edición de La isla de las tentaciones, Montoya tuvo un pasado futbolístico, puesto que jugó varios partidos con el Club Deportivo Coronil y el Tinte de Utrera. Lejos de que todo quede ahí, el joven se presentó a las elecciones municipales de su pueblo, formando parte del partido político Utrera+ como quinto concejal.

Montoya no es la primera vez que se enfrenta a un reality de supervivencia

Entre los numerosos retos a los que se ha enfrentado a lo largo de la vida, el andaluz tuvo la oportunidad de participar en El Conquistador, durante su etapa en La 1 de Televisión Española. Fue allí donde conoció, de hecho, a Anita Williams, la que fue su pareja durante su paso por La isla de las tentaciones 8.

En ese reality, el de Utrera tuvo que hacer frente a numerosas situaciones verdaderamente extremas. No solamente nos referimos a las exigentes pruebas, sino también a las durísimas condiciones en las que tenían que vivir los tres equipos que luchaban por hacerse con el premio final.