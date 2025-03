‘Supervivientes 2025’ confirma la expulsión inminente de dos concursantes por una inesperada razón

La salida de Terelu Campos parece que serviría para que los Cayos Cochinos estuvieran más aliviados, pero al no ser concursante oficial, su salida no tiene repercusión en el desarrollo del programa. Su misión, como ya habíamos explicado en Happy FM, era la de convertirse en el reclamo para los espectadores durante las dos primeras semanas, papel que ha cumplido durante 18 días, pero que ya ha finalizado. En España deberá retomar su trabajo como colaboradora y prepararse para su debut como actriz el próximo mes de abril, siendo la protagonista de una obra que produce su gran amiga Lara Dibildos, por lo que en ningún momento estaba en sus planes dejarla ‘tirada’ a pocas semanas del estreno. Pero ella ya es historia en Supervivientes, por lo que todo debe continuar y la organización ha preparado una doble expulsión, una maniobra para mantener el caos entre los Robinsones y el interés de la audiencia.

La primera expulsión se producirá en la gala del martes, en el llamado como Tierra de nadie, donde habitualmente se producen salvaciones, pero esta semana no será así. Sin que los concursantes lo sepan, habrá una eliminación sorpresa, pero no será la única. El jueves, como es habitual, se producirá la segunda eliminación. Los motivos del programa para cambiar su dinámica no son otros que esta semana hay once nominados, algo completamente excepcional. Todo se debe a una sanción que han sufrido los integrantes de Playa Furia después de ser pillados utilizando un mechero para hacer fuego, algo que estaba completamente prohibido, de ahí su duro castigo.

Carmen Alcayde, Gala Caldirola, Almácor, Ángela Ponce, Pelayo Díaz, Nieves Bolós, Damián Quintero, Montoya y Rosario Matew, miembros del equipo de Playa Furia han sido nominados de forma automática, pero no son los únicos. Laura Cuevas y Koldo Royo, de Playa Calma, fueron los nominados por parte de su equipo en la mítica ceremonia.

Para ponérselo un poco más fácil a los espectadores, que pueden votar desde hace días, Laura Madrueño comunicó el lunes, durante la emisión de Supervivientes: Última hora, que tres de ellos habían sido salvados, siendo Montoya, Koldo Royo y Rosario Matew los que recibieron el apoyo de la gente al ser los menos votados para la expulsión.

Hay que aclarar que el eliminado del martes no se marchará de forma definitiva del concurso, ya que será enviado a Playa Misterio, donde ya le esperan Manuel y Samya, que siguen en su particular destierro. El jueves, el programa deberá explicar qué ocurrirá con el segundo expulsado, puesto que podría ir al destierro y una vez reunido con sus compañeros, someterse a una votación para elegir al expulsado definitivo.

‘Supervivientes’ no tolera las trampas

Pese a que no es posible utilizar mecheros, a no ser que el programa lo comunique, los miembros de Playa Furia decidieron saltarse la norma ante la desesperación de no tener fuego. Al comprobarlo, la dirección no ha tenido piedad y decidió mandar a todos directamente a la nominación de forma disciplinaria, un castigo que seguro no se esperaban.