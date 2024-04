‘Supervivientes 2024’: la reacción de Marieta a las confesiones sexuales de Rubén Torres

Supervivientes 2024 está siendo una edición completamente arrolladora, de eso no cabe duda. Pruebas de infarto, enfrentamientos entre los participantes, reconciliaciones y muchos momentos de humor están dando forma a la temporada. Eso sí, lo que no podía faltar, como en ediciones anteriores, es la llamada de la atracción entre los concursantes.

Desde que Marieta llegó a Honduras, como sustituta de una de las bajas de la edición, se ha convertido en el foco de atención de Rubén Torres. El bombero no ha ocultado en ningún momento que se siente muy atraído por la joven. Aspecto que podría considerarse mutuo, pero en diferentes magnitudes.

La ilusión de Marieta al saber que Rubén Torres puede tener atracción por ella: «Pensaba que no era su tipo» 💥 #ConexiónHonduras7 https://t.co/PXnvQjyDOM — Supervivientes (@Supervivientes) April 22, 2024

Kiko Jiménez, tras dejar atrás Playa Limbo e incorporarse forma oficial con el resto de concursantes, se ha percatado rápidamente de la intenciones de Torres. Por ello, el tertuliano televisivo no ha dudado en comentarle a Marieta que cree que está despertando pasiones en la isla.

«Me dijo que quiere ir despacio, que queda mucho concurso y quiere ver lo que va pasando», le dijo a la ex participante de La isla de las tentaciones 7. Unas palabras que dieron pie a una conversación donde los gustos sexuales del bombero salieron a la luz. «Este es de los que tienen gustos raros», le advirtió Kiko Jiménez a Marieta.

«Yo soy muy pulcra», respondió la joven. Una conversación que estaba siendo presenciada por Rubén Torres que, lejos de quedarse callado, confirmó las sospechas de Jiménez. «Todo lo que se te ocurra por la cabeza lo he hecho y si me lo piden lo hago. Eso está para disfrutar y si a ti te gusta que hagan cualquier cosa pues lo haces porque está para disfrutar, no hay que tener tabúes en ese momento», afirmó.

Tras ello, el bombero optó por alejarse de sus compañeros para continuar con sus labores en la playa. Un momento que aprovechó el novio de Sofía Suescun para acercarse a Marieta y comentar las palabras de Torres. «Hay que hablar de cositas de estas, como sabía yo que este era… tiene cara, se le ve», le dijo.

«Me he dado cuenta de que soy muy antigua, a mí me pilla un Torres y me deja traumada», le respondió Marieta sorprendida. Por su parte, Kiko fue sincero con ella y le hizo saber que, de una relación así podrían suceder dos cosas. La atracción entre ellos es innegable, por lo que, en el caso de dejarse fluir, podrían alejarse «o no, o puede que os colguéis por las palmeras como monos».

Nominados de la semana en Supervivientes 2024

El próximo jueves 25 de abril los espectadores tendrán la oportunidad de conocer el nombre del nuevo expulsado de la semana. Una lucha por la permanencia en el reality que disputan Ángel Cristo Jr, Claudia Martínez, Gorka y Pedro García Aguado. ¿Quién será el próximo eliminado? ¡En 48 horas lo sabremos!