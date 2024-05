‘Supervivientes 2024’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, jueves 2 de mayo?

La pasada noche del 2 de mayo Supervivientes 2024 regresó al prime time de Telecinco de la mano de una nueva gala. Capitaneada por Jorge Javier Vázquez, los espectadores fueron conocedores, desde el minuto uno, que la noche se presentaba muy calentita.

El programa sorprendió a su audiencia al revelar que algunos concursantes se habían dejado llevar por el hambre y habían robado comida a la organización. Además, y lejos de dejarlo ahí, se reveló el nombre del concursante expulsado de la semana y el de los nuevos nominados.

Tras más de 50 días de concurso, podría decirse que la situación en Honduras está más calentita que nunca. La ceremonia del barro revelaba el nombre del primer concursante salvado. Rubén Torres, Miri y Arantxa del Sol era los tres participantes que se disputaban su permanencia en el reality. Pero, la presentadora Laura Madrueño dictaminó la sentencia del público y el bombero fue el gran salvado.

De esta manera, el cara a cara final sería entre dos mujeres. Miri y Arantxa del Sol se vieron las caras en el gran duelo final. Un último veredicto que fue comunicado por Jorge Javier Vázquez, quien terminó pronunciando el nombre de Miri como la salvada por el público.

Por lo tanto, Arantxa del Sol se convirtió en la última expulsada de la edición. El adiós definitivo a su aventura por Honduras que la dejó un poco cabizbaja, pero felicitando a su compañera. Por su parte, Miri no pudo ocultar su emoción por seguir en el reality y saltó de alegría al ver que se quedaba.

Reacciones ante la expulsión de Arantxa del Sol

La cara del resto de concursantes al ser conocedores de la expulsada oficial fue todo un poema. Pues, parece ser que todos creían que la chef sería la que abandonaría la aventura. «Lo siento Arantxa, estaba tan feliz…», le dijo Miri disculpándose de su actitud al conocer que era la salvada. «No pasa nada», respondía Arantxa al irse junto a Laura Madrueño.

«No sabes lo agradecidos que estamos de que tu vuelta a la televisión haya sido aquí», le comunicó Madrueño a la expulsada. «Has sido una inspiración para muchos de nosotros a lo largo de estos días de aventura», agregó la comunicadora.

La significativa reacción de Ángel Cristo a la expulsión de Arantxa del Sol #SVGala9 https://t.co/ecXKbj6bsX — Supervivientes (@Supervivientes) May 2, 2024

«Vuelve una compañera y te esperamos con los brazos abiertos para volver a los platós y escucharte en los platós», le dijo Jorge Javier. Unas palabras que Arantxa ha agradecido profundamente. «Tengo ganas de verte y de ver a mi familia», afirmó emocionada.

Luego, y antes de abandonar la Palapa, la ex superviviente se trasladó hasta la sala de nominaciones para despedirse de Arkano. El joven ha estado batiendo su récord de 24 horas rapeando sin interrupción. Pero, no pudo evitar despedirse de su compañera con una palabras. «Muchas gracias por todo lo que nos has dado, porque al corazón a mí me ha llegado», le dijo el alicantino rapeando.