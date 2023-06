‘Supervivientes 2023’: ¿Quién fue el concursante expulsado ayer?

Un jueves más, Telecinco emitió una nueva entrega de Supervivientes 2023. Conducida por Carlos Sobera desde plató y por Laura Madrueño desde Honduras, tras la expulsión de Raquel Arias la semana pasada, durante la gala los espectadores conocieron el nombre del nuevo expulsado.

Tras la salida de Adara Molinero de la lista de nominados el pasado domingo, y de Asraf en la ceremonia de salvación, los nominados de esta semana eran Artùr Dainese y Bosco. Dos concursantes con ganas de seguir en Honduras, cuyo destino volvía a estar en manos de la audiencia.

Los dos concursantes tenían ganas de seguir luchando en los Cayos Cochinos, pero la decisión de los espectadores de Supervivientes 2023 ya estaba tomada, de esta forma, ambos se batían en un tenso duelo por la salvación.

Finalmente, Carlos Sobera anunció que los espectadores de Supervivientes 2023 habían decidido que Bosco siguiera concursando, por lo tanto Artùr se convertía en el nuevo expulsado. Una decisión que el concursante aceptó con deportividad, pero tras la cual no pudo evitar romperse.

Antes de abandonar la palapa, Artùr quiso dedicar unas palabras de agradecimiento al programa y a sus compañeros: «Es un concurso importante, que cambia muchísimo. De verdad, no tengo palabras, me ha cambiado mucho, soy una persona diferente, mejor. He encontrado amigos de verdad, de corazón. La clave de este concurso es disfrutar», expresó.

No obstante, el paso de Artùr por Supervivientes 2023 aún no se acababa. El concursante se reencontró en Playa Coco con Raquel Arias, en su papel de concursante secreta, que tras una semana viviendo en la playa sin que la descubrieran sus compañeros, iba a batirse en duelo con el eliminado.

Los espectadores con sus votos decidieron que Raquel Arias se convirtiera en la expulsada definitiva, después de vivir una semana como concursante secreta. Artùr venció a su compañera en el duelo, por lo tanto, pudo reincorporarse al grupo.

Tras conocer la decisión de los espectadores, Raquel se despidió de sus compañeros, que la escuchaban desde la palapa. «Tenía que darlo todo. Compañeros, no os imaginaríais que estaba aquí», comenzó a decir la concursante visiblemente emocionada.

«He estado muriéndome de hambre una semana más dándolo todo. Al final no ha sido posible quedarme y al final voy a pasar mi cumple en el hotel. Dadlo todo, a por todas, os espero en España, gracias por esta experiencia que he vivido con todos vosotros», añadía antes de despedirse.