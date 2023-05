‘Supervivientes 2023’: estas dos exconcursantes viajarán a Honduras como “fantasmas del pasado”

Un martes más, Supervivientes 2023 regresó a Telecinco con una nueva entrega. Conducida por Carlos Sobera durante el plató y por Laura Madrueño desde Honduras, durante la gala se conoció que dos ex concursantes viajarán a Honduras como “fantasmas del pasado”.

Al comienzo de la noche, Carlos Sobera advirtió a los espectadores de que sería una noche llena de sorpresas. De esta forma, además del regreso de la mesa de las tentaciones, el presentador también anunció el nombre de las dos ex concursantes que viajarán a Honduras en los próximos días.

De esta forma, el presentador anunció que Alexia Rivas y Ana María Aldón volverán a Honduras, esta vez convertidas en «fantasmas del pasado». Ambas pasarán unos días con los concursantes de Supervivientes 2023 y podrán recordar cómo fue su paso por el concurso.

«Me quiero tirar del helicóptero que no me tiré, tengo una espinita, no me hagáis eso otra vez», exclamó Alexia Rivas, haciendo referencia a que su participación en el reality hace dos años comenzó en un barco varado, por lo que no pudo tirarse desde el helicóptero.

La colaboradora también aprovechó para agradecer al programa la oportunidad. «Quiero dar las gracias a todo el equipo por darme esta segunda oportunidad, porque no todo el mundo la tiene. Hace dos años cuando fui a Supervivientes lo estaba pasando muy mal, era una época mala para mí. Mi futuro era incierto y gracias a este programa se ha visto cómo soy y me han salido muchas oportunidades», explicaba muy emocionada.