‘Supervivientes 2022’ nos está dando a conocer las grandes dotes de supervivencia de los concursantes durante estas tres semanas de reality. Sin embargo, los ánimos comienzan a flojear en Isabel Pantoja y se está quedando sin energías.

La sevillana le ha hecho saber a la dirección del programa en un vídeo en el que asegura que no puede más. «Ahora mismo no tengo ni ánimo para arriba ni ánimo para abajo. Estoy cabreada, estoy decepcionada. No estoy», expresa la colaboradora de ‘Sálvame’.

Estas declaraciones de Anabel Pantoja se producen poco después de superar su tiempo de permanecía en Honduras. En la anterior edición en la que estuvo tan solo duró dos semanas porque pidió al público que la expulsaran. Además, el pasado fin de semana aprovechó su tiempo a solas con Yulen Pereira para darle un masaje a su compañero de ‘Supervivientes 2022’.

¡Ya es oficial! @AnabelPantoja00 ha batido su récord de permanencia en #Supervivientes6M y había que celebrarlo como se merece 😅 #SVGala3 https://t.co/tmutixlyie — Telecinco (@telecincoes) May 6, 2022

Y no solo eso, el deportista le devolvió el favor a la sevillana y le hizo un a ella. Esto fue muy comentado en el plató de ‘Supervivientes: Conexión Honduras’ donde Isa Pantoja no se cree estos flirteos. «Yo creo que no va a pasar de una amistad. Puede que te guste una persona y no tener que llegar a nada más», ha señalado la hija de Isabel Pantoja.

“Yo pensaba que Yulen iba a cambiar de actitud por lo que le dijo su madre de concursar solo, pero él ha decidido seguir al lado de Anabel, por lo que me ha demostrado que sus sentimientos son sinceros. Me alegro de que esta conexión siga fluyendo”, asegura la joven.

Alexia Rivas, amiga de Omar Sánchez, también ha querido opinar sobre esta situación. «Se acaban de separar, él tiene sentimientos, no creo que le haga mucha gracia», ha señalado la periodista sobre la ex pareja de la colaboradora.