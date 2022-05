‘Supervivientes 2022’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer?

Telecinco emitió este domingo una nueva entrega de ‘Supervivientes 2022’. Durante la gala conducida por Ion Aramendi, se conoció el nombre del tercer expulsado oficial de la edición, después de estos días de convivencia de Ainhoa Cantalapiedra y Juan Muñoz en el palafito.

La audiencia apostó por Juan Muñoz, por lo tanto, Ainhoa Cantalapiedra se convirtió en la tercera expulsada oficial de ‘Supervivientes 2022’. La concursante tendrá que regresar a España en los próximos días, y a pesar de haber manifestado su deseo de quedarse en la isla, se mostró muy agradecida con el programa por la oportunidad que le habían dado.

Antes de subirse a la barca, Ainhoa Cantalapiedra dedicó unas palabras al programa: «Me lo he pasado muy bien, estoy muy feliz, me quería quedar, pero, tras estos días, ha sido muy duro. Me voy a España con vosotros. Me llevo el corazón lleno de aventuras y estoy muy orgullosa de mis compis y de mí, porque somos unos supervivientes», remató antes de subirse a la barca.

«A mí me tocará la semana que viene», dijo Juan Muñoz, haciendo hincapié en sus sus ganas de volver a España: «Espero que me tengan en cuenta a mí para salir, estoy débil».

Sin embargo, desde el plató de ‘Supervivientes 2022’, su amigo José Carabias ha pedido a los espectadores que le sigan salvando para que se quede: «Que no lo deje, que siga», señaló su defensor, asegurando que sería una pena que se marchase tan pronto del concurso.

De esta forma, Juan Muñoz seguirá siendo parásito al menos una semana más. El concursante convivirá solo hasta el próximo jueves, cuando el nuevo expulsado o expulsada se traslade junto a él al palafito. La audiencia, por su parte, decidirá el próximo domingo quién de los dos debe regresar a España.