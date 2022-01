El pasado martes 18 de enero se emitió en Telecinco el reencuentro de la cuarta temporada de ‘La isla de las tentaciones’ tras seis meses. Durante el programa se pudo ver cómo avanzaron las relaciones que salieron y las que no salieron de República Dominicana, entre ellas la de Alejandro y Tania que volvieron a España por separado. Sin embargo, ya pudimos ver durante el avance del debate que la reconciliación había llegado, pero ¿cuándo ocurre este acercamiento? ¿Ha estado Stiven de por medio?

«Nunca dudé de mis sentimientos por Alejandro, pero necesitaba un tiempo para asimilarlo todo y se lo pedí, aunque al final ese tiempo duró muy poco», explicó la canaria. El gaditano se encontraba en la sala de visionado viendo todo lo que decía ella y quiso recalcar que él lo pasó peor y que en la hoguera final lo dejó “tirado como una rata”. Al verse se dieron un beso que zanjó la pregunta de cómo estaba la relación en ese momento.

Sin embargo, había otra persona que quiso hablar y así lo hizo. Stiven, el tentador favorito de Tania en la villa, llegó al reencuentro. Nada más comenzar a hablar, ya quiso poner encima de la mesa que se habían acostado en Madrid, pero Tania rápidamente lo negó. El murciano añadió que ocurrió en la habitación del hotel de Rosario y que tuvo lugar después de la cena que reunió a varios de los participantes del programa.

Alejandro quiso aclarar que, cuando ella estuvo en se viaje, mantuvo videollamadas en más de una ocasión y el tentador le respondió que él estaba delante, pero que se apartaba. La reacción tan calmada de la modelo empezó a generar dudas en el andaluz que no entendía cómo no se alteraba.

¿WHAAAAAAT? 😱😱😱 Stiven asegura que Tania y él se han acostado juntos tras su paso por el programa 🍎 #LaIslaDeLasTentaciones12 🔵 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/hqqXhODVhO — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) January 18, 2022

Stiven se dirigió al ex concursante de ‘Gran Hermano VIP’ para decirle que su novia lo estaba utilizando igual que lo hizo con él en la villa. «Quiero hablar. Tengo ganas de decir que he sentido una gran decepción con Tania, he visto una faceta de ella que Alejandro probablemente también desconozca. Me he sentido muy identificado contigo en el aspecto de que has sido engañado por tu pareja», fueron las palabras del soltero.

«Te hablo de hombre a hombre. He vivido con Tania un respeto dentro de la isla por parte de los dos. Ella te ha respetado en todo momento. Pero fuera de la isla no lo ha hecho, se ha acostado conmigo», sentenció el murciano. La canaria siguió negándolo y contó que la habían advertido de que Stiven tomaría esta posición, por lo que tendremos que esperar al debate final para ver cómo acaba este conflicto y quién tiene razón. Eso sí, el murciano no dejó de repetir que Tania era una “falsa”.