Soraya Arnelas manda un mensaje de apoyo a Amaia Montero en su momento más difícil

Amaia Montero abandonó hace años el proyecto de La Oreja de Van Gogh para dedicarse a una carrera como solista. Tras un parón, hace poco más de una semana anunciaba que estaba trabajando en un nuevo disco. Sin embargo, pasa también por un momento agridulce y su compañera de profesión, Soraya Arnelas, no ha dudado en mostrarle su apoyo a través de Twitter.

Amaia subió el viernes unas fotografías en Instagram que no tardaron en dar que hablar. Aunque estaban en blanco y negro se podía observar que la cantante estaba sin maquillar, seria y sin peinar. Junto con ellas publicaba algunos mensajes bastante preocupantes como “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”. Y ante las preguntas de sus fans preocupados por su salud solo respondía cosas como “destruida”.

La cantante Soraya Arnelas ha querido lanzar un mensaje de apoyo a su compañera Amaia y mostrarle cariño en estos momentos duros que parece que está atravesando. Pero, como es común en la red social del pájaro, no ha tardado en recibir respuestas desagradables. “Cuando mandas un mensaje de apoyo y la gente siente la necesidad de diseccionar tu mensaje para sacarlo totalmente de contexto. Sí, tenemos un problema muy grande en esta sociedad”, publicaba más tarde.

Realmente Amaia Montero en ningún momento ha dicho lo que le ocurre. Las redes simplemente han comenzado a especular sobre cuáles serían los motivos detrás del aspecto de la cantante. Soraya contestaba enfadada a una de estas especulaciones con un “¿Pero alguien os ha pasado un parte médico de lo que le pasa?”.

Las redes sociales deberían ser una herramienta para expresarse libremente sin filtros si uno lo desea y esto es lo que han hecho Amaia Montero y Soraya. Pero hay gente que tiene que aprovechar esto simplemente para atacar de alguna manera o levantar rumores como ha sido el caso.