El pasado martes no fue un día cualquiera, ya que se trataba del 28 de diciembre. ¡Es el día de los Inocentes! Por lo tanto, las bromas estuvieron a la orden del día. Muchos son los actores, cantantes y personajes públicos que no dudaron en sacar a relucir su creatividad para hacer una broma a sus fans. En esta ocasión, Sonsoles Ónega fue víctima de una inocentada.

La periodista se encontraba hablando, en directo en ‘Ya es mediodía’, con el doctor Manuel Viso. Entre otras cuestiones, trataron el avance de Ómicron en nuestro país, así como la falta de test de antígenos y la probabilidad que existe de reducir las cuarentenas de diez a cinco días a las personas que den positivo pero sean asintomáticas.

Es entonces cuando Sonsoles Ónega le preguntó sobre una noticia que le acababan de hacer llegar. ¿En qué consistía? En que Manuel Viso iba a dejar la práctica activa de la medicina para poner rumbo a Estados Unidos para un proyecto muy especial. Estamos hablando nada más y nada menos que trabajar junto a Joe Biden.

El doctor no dudó un solo segundo en seguir el juego al equipo de ‘Ya es mediodía’, pero al final no pudo evitar reírse. Es entonces cuando la presentadora rápidamente se ha dado cuenta de lo que estaba sucediendo: “Yo esta mañana también me lo he creído porque tenemos un equipo muy creativo y muy ingenioso que lo ha mandado a las ocho de la mañana”.

Por si fuera poco quiso añadir algo más, entre risas: “Como luego he visto que usted me daba bola, pensaba que igual era verdad”. Es más que evidente que si hay algo que caracteriza al programa ‘Ya es mediodía’ es el buen rollo entre todos y cada uno de sus compañeros. A pesar de jugarle una mala pasada en directo, ¡fue una inocentada de lo más divertida!