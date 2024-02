La semana ha arrancado en First Dates y el equipo del programa lo ha hecho de la mejor manera que saben hacer: con nuevos solteros. El programa presentado por Carlos Sobera se ha convertido en una apuesta segura y muy acertada por parte de Cuatro, pues cada vez son más los espectadores que se interesan en las citas de los comensales.

Recientemente, el público pudo conocer a Raúl, un soltero al que le apasiona la adrenalina. «He viajado por todo el mundo visitando parques de atracciones, he probado más de ochocientas montañas rusas», confesó en su presentación.

Comienza la semana de San Valentín en el restaurante del amor ❤ Quédate con nosotros y sigue #FirstDates12F en directo en@cuatro 🔴 https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/jMtpubGVHK — First Dates (@firstdates_tv) February 12, 2024

«Estuve diez años viviendo en Japón. Me fui para aprender el idioma y me di cuenta de que, el país en sí, era como un maravilloso parque temático», afirmó. Debido a que cita no había llegado al local, el soltero comenzó a hablar un poco con Sobera.

De esta manera, el comunicador le preguntó qué era lo que buscaba de una pareja. Pero, lo que seguro no vio venir fue la manera tan original en la que le respondió Raúl. Pues, el soltero recurrió a un haiku o proverbio japonés.

«La mirada dice más que las palabras y quiero encontrar a una persona que sea mi mejor amigo, una persona con quien reír, con quien compartir un pedazo de los dos», señaló el tarraconense. Fue entonces cuando el soltero tuvo la oportunidad de conocer a su cita, Breogán.

Breogán se presentó en First Dates como un experto en la materia, pues era su segunda experiencia en el programa. El pasado junio del 2023 debutó en el restaurante de amor para encontrar a su media naranja, pero no tuvo demasiada suerte. La primera impresión entre ambos podría definirse como impactante, al menos para Raúl. El soltero se quedó sin palabras al ver que su cita tenía tatuada la cabeza y la barba muy poblada.

«Me he quedado impactado, es un tío muy diferente», admitió. En la mesa, ambos se fueron poniendo al día para conocer qué aspectos tenían en común y los que no. Pero, una pasión no compartida por Raúl fue la de las montañas rusas de Breogán. «Si a mí, si me tiras de un alto, se me sale el alma y tienes que hacer un exorcismo para volver a metérmela dentro», dijo Raúl.

«Podría ir contigo a un parque de atracciones, pero a sostenerte la mochila o la chaqueta desde abajo, nada más», le aclaró. Debido a que no coincidieron en pasiones, la pareja procedió a hablar de sus relaciones pasada. Un momento donde Breogán dejó sin palabras a Raúl con su confesión.

«Cuando estoy con alguien estoy de mejor humor. Posiblemente, despierte a mi pareja pegándole con el pene en la cara, le esconda las pastillas en el horno… y disfrute viendo como pierde la cabeza», le comentó. El joven, por su parte, empezó a reírse nerviosamente. «Es muy divertido, le gusta que la gente se lo pase bien a su alrededor y, en ese sentido, me identifico mucho con él», aseguró.

Al concluir la velada, no hubieron dudas. Breogán afirmó querer tener una segunda cita con Raúl. «Creo que es un mamífero decente y eso hay que aprovecharlo», señaló. Sin embargo, el tarraconense no estuvo de acuerdo con él. «Lamentablemente, no tendría una segunda cita, he disfrutado mucho, le veo como un buen amigo, pero no habría nada más que eso», sentenció.